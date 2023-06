Lewis Hamilton en George Russell werden in de slotminuten van het tweede segment van de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje elk met een eigen plan op pad gestuurd: Russell zou zijn laatste snelle ronde eindigen op het moment dat Hamilton de zijne zou beginnen. Eerstgenoemde Brit veranderde echter van plan, omdat hij in zijn beoogde snelle ronde een foutje maakte in bocht 5. Russell liet zijn tempo daarna meteen zakken om zich op te laden voor een nieuwe poging.

In de laatste sector vóór het ingaan van zijn nieuwe snelle ronde ging Russell aan de kant voor Max Verstappen en Carlos Sainz, waarna hij aan zijn engineer vroeg of er nog iemand was voor wie hij aan de kant moest gaan. Die vraag bleef onbeantwoord, hij kreeg alleen iets te horen over het veranderen van zijn motorstand. Daarom pakte Russell het tempo in de laatste bocht weer op, om te profiteren van de slipstream van Sainz. Op dat moment dook Hamilton echter op. Ook hij wilde, zoals oorspronkelijk gepland, beginnen aan zijn laatste snelle ronde en kreeg van zijn engineer niets te horen over Russell.

Het leidde tot een botsing tussen de twee op het rechte stuk van start/finish. Russell stuurde weliswaar naar rechts, maar dat was om te profiteren van de slipstream van Sainz. Hamilton dacht echter vermoedelijk dat zijn teamgenoot voor hem aan de kant ging. De zevenvoudig wereldkampioen wilde Russell daarom aan de linkerkant voorbij, maar zag laatstgenoemde plotseling weer naar links komen. Hamilton probeerde nog wel uit te wijken, maar contact was niet meer te voorkomen. Daarbij liep Hamilton schade aan zijn voorvleugel op.

Wegens een gebrek aan communicatie met de rijders vanaf de pitmuur legt Toto Wolff de schuld bij het team. “Het kwam allemaal door miscommunicatie, want als rijders van hetzelfde team wil je niet met elkaar crashen in je laatste ronde van de kwalificatie”, zegt de Mercedes-teambaas. “Het was gewoon een ongelukkige situatie waarin George aan zijn ronde begon, terwijl Lewis het ook als zijn laatste kans zag en niet wist dat George was begonnen aan een snelle ronde. Het zag er onnozel uit, maar het was gewoon miscommunicatie.”

De stewards gaven Russell een officiële waarschuwing voor het incident, omdat ook in hun ogen de fout meer bij het team lag. “We moeten onze communicatie analyseren om dit in de toekomst te voorkomen. Maar het was geen drama. De auto was gewoon niet snel genoeg”, aldus Wolff, die verder geen overeenkomsten ziet met de aanvaring tussen Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde van de Spaanse Grand Prix in 2016. “Nee, dit was geen schim van 2016”, reageert hij. “Ik zou willen dat dit hetzelfde was als 2016, toen we beide auto’s in de eerste ronde verloren omdat we zo snel waren. Dit, echter, is een onbelangrijk incident dat er gewoon onnozel uitzag.”

Video: Hamilton en Russell raken elkaar in kwalificatie GP Spanje