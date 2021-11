Mercedes verklaart betrouwbaarheidsproblemen met F1-krachtbron

De Duitse constructeur bouwde de afgelopen jaren met afstand de beste motor van het Formule 1-veld, maar wordt dit jaar meer dan gemiddeld getroffen door problemen met de betrouwbaarheid. Beide coureurs van het fabrieksteam hebben sinds de zomerstop al verschillende elementen moeten wisselen. De situatie is wel degelijk een verrassing, maar volgens teambaas Toto Wolff is er wel een verklaring voor. Hij denkt dat het een consequentie is van 2019, waarin Mercedes op moest boksen tegen het sterkere Ferrari. Het bleek een controversiële motor van de Italiaanse formatie, die uiteindelijk verdacht bleek door gesjoemel met de brandstoftoevoer. Dat kon niet bewezen worden door de FIA, maar een seizoen later was Ferrari ineens een stuk minder sterk.

De suggestie dat Ferrari de boel bedonderd had viel niet in goede aarde bij Mercedes omdat men vond dat de formatie over de grens moest gaan om bij te blijven. Wolff stelt dat men ver moest gaan om de achtervolging in te zetten en dat men daar nu last van heeft. “Ik denk dat we in 2019 gedwongen zijn om ver te gaan en in 2020 hadden we daardoor een motor die meteen heel goed waren, maar misschien zijn we iets te ver gegaan”, verklaarde de Oostenrijker. “Als je continu moet vechten om sneller te worden, dan is de betrouwbaarheid soms niet de grootste prioriteit. Ik denk dat we daar last van gehad hebben.”

De motorwissels hebben Mercedes ook wel degelijk wat gebracht. De nieuwe interne verbrandingsmotor die Lewis Hamilton in Brazilië achter in de W12 gemonteerd kreeg, gaf hem significant meer topsnelheid. Verse motoren kunnen nu eenmaal agressiever ingezet worden en het voordeel is groter als de motoren minder lang hoeven mee te gaan, zoals nu het geval is in de slotfase van dit seizoen. “De betrouwbaarheid en slijtage is nog altijd niet 100 procent aan onze zijde, wat we wel weten is dat we vermogen verliezen naarmate we de motor langer gebruiken. Daarom wilden we die motor niet gebruiken in Saudi-Arabië en Abu Dhabi, zeker niet als we nog meedoen in het kampioenschap.”

Met de op handen zijnde bevriezing van de motorontwikkeling staat Mercedes nog wel even onder druk, denkt Wolff. “Je moet hard pushen. We vechten met een extreem potente en betrouwbare Honda-motor, deze mannen hebben echt alles gegeven in wat voor hun het laatste seizoen is. Dat hebben ze goed gedaan. We zullen deze motoren in de komende jaren gebruiken, al zijn ze op een bepaalde manier bevroren. We moeten zorgen dat we volgend jaar met een motor starten die net zo goed is als nu, maar die ook betrouwbaar genoeg is zodat we een seizoen kunnen afwerken zonder straffen.”