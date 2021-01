Minder windtunneltijd voor Mercedes: "Moeten efficiënter werken"

Het plan is onderdeel van het ingrijpende hervormingspakket dat Liberty Media voor ogen heeft. De Amerikaanse eigenaren willen een gelijkwaardiger speelveld creëren met het budgetplafond als belangrijke ingreep op financieel vlak. In sportief opzicht vormt de 'aero handicap' (ATR) een eerste stap. Deze glijdende schaal schrijft voor dat topteams minder tijd in de windtunnel en aan CFD-simulaties mogen verbruiken dan de mindere formaties.

'We worden eigenlijk gestraft voor onze successen'

Het systeem is in 2021 al van kracht, al lopen de onderlinge verschillen in de komende jaren nog verder op. Mercedes mag dit jaar bijvoorbeeld twintig procent minder tijd in de windtunnel doorbrengen dan hekkensluiter Williams. "De toegestane tijd in de windtunnel en met CFD-simulaties is al jaren beperkt, maar de limiet was voor alle teams gelijk. In 2021 is dat anders en wordt de toegekende tijd vastgesteld op basis van succes uit het vorige jaar. Het laatste team uit 2020 krijgt zo twintig procent meer tijd dan wij", legt Allison namens Mercedes uit.

De technisch directeur is niet bepaald te spreken over deze ingreep. "We hebben het geluk dat we vorig jaar erg sterk waren, maar moeten daar nu de prijs voor betalen. We mogen immers minder gebruikmaken van twee fundamentele onderdelen in de ontwikkeling, de windtunnel en CFD-simulaties." Het is een nadeel voor de kampioensformatie, al spreekt Allison liever van een uitdaging. "Ja, het is een uitdaging om hier zo goed mogelijk op te reageren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het in de praktijk geen nadeel wordt? Dat betekent dat we het voortraject zodanig moeten inrichten dat we meer dan voorheen het maximale uit iedere run in de windtunnel halen. En als we minder CFD-simulaties mogen doen, dan moeten we ervoor zorgen dat iedere simulatie waardevolle data oplevert. We hebben onze aanpak in het voortraject dus aangepast om het verlies aan testtijd zoveel mogelijk of misschien wel helemaal op te vangen."

Mercedes klaar voor toekomst onder budgetplafond

Naast deze praktische beperking heeft Mercedes zoals gezegd ook te maken met het budgetplafond. Het Zuid-Duitse merk opereerde daar als topteam ver boven, waardoor men heeft moeten snijden. Zoals al gemeld poogt Mercedes alle teamleden wel - in andere functies - aan het werk te houden in Brackley. "We hebben in de afgelopen maanden enorm hard gewerkt om die financiële regels tot in de puntjes te begrijpen en onze organisatie daarop aan te passen", vervolgt Allison. "In feite zijn we heel 2020 en natuurlijk in de afgelopen wintermaanden nog meer bezig geweest om iedere kans binnen die regels te benutten. Maar ik moet wel zeggen: het is een enorme uitdaging geweest om als organisatie helemaal klaar te zijn voor dit nieuwe tijdperk in de Formule 1 onder het budgetplafond."

VIDEO: Hoe werkt een windtunnel eigenlijk?