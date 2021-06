Minder radioverkeer tussen teams en FIA door uitzenden berichten

Het radioverkeer tussen de F1-wedstrijdleiding en de teams bestaat al jarenlang en ook het uitzenden van radioverkeer tussen teams en coureurs vindt al decennia plaats. Het uitzenden van de gesprekken tussen de wedstrijdleiding en de teams gebeurde tot de GP van Spanje echter nog nooit. Tijdens de race op het Circuit de Barcelona-Catalunya kwam daar verandering in, nadat de klachten van Toto Wolff over Nikita Mazepin hoorbaar waren in de tv-registratie. Ook in Azerbeidzjan, Frankrijk en Oostenrijk werden fragmenten van het radioverkeer tussen diverse teams en wedstrijdleider Michael Masi uitgezonden.

In Oostenrijk nam teammanager Paul James van McLaren contact op met Masi nadat Valtteri Bottas in de pits was gespind. Uiteindelijk leidde dat incident tot een gridstraf van drie plaatsen voor de Mercedes-coureur, die dat een te zware straf vond. Hij kreeg bijval van teambaas Wolff, die het vermakelijk vond hoe sommigen meteen in conclaaf gaan met Masi om daar hun horrorscenario’s te vertellen. “Het is goed dat deze kanalen geopend zijn, zodat we er allemaal om kunnen lachen”, vertelde de topman van Mercedes.

Het uitzenden van radioverkeer tussen de teams en de wedstrijdleiding is populair gebleken onder de F1-fans. Teams zijn er echter geen liefhebber van. “Eerlijk gezegd denk ik dat ieder sportteam de radio gaat gebruiken als ze weten dat die er is, en dat is in de F1 niet anders. Het bestaat al jaren, maar het wordt pas sinds kort uitgezonden”, antwoordde Masi op een vraag van Motorsport.com of hij denkt dat de teams het kanaal op de juiste manier gebruiken. Zijn conclusie: sinds de berichten worden uitgezonden, is er ook minder radioverkeer. “Nu de teams weten dat het wordt uitgezonden, is het radioverkeer bij de wedstrijdleiding eigenlijk afgenomen. Als je vanuit het perspectief van de teams kijkt, denk je wel twee keer na voordat je een vraag stelt.”