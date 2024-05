In de eerste races van het huidige Formule 1-seizoen - en in het bijzonder tijdens de nachtraces in Bahrein en Saudi-Arabië - is gebleken dat de auto's van diverse teams soms lastig uit elkaar te houden zijn op basis van hun kleurstelling. Dat geldt vooral voor Aston Martin en Mercedes, en voor Williams en RB F1 Team. Hun bolides zijn vanuit bepaalde camerastandpunten en op hoge snelheid soms lastig van elkaar te onderscheiden. Daar komt nog bij dat de teams steeds minder onderdelen van een verflaag hebben voorzien om op die manier gewicht te besparen, waardoor het zwart van de koolstofvezel nadrukkelijker aanwezig is dan voorheen.

De FIA en Formula One Management willen dit probleem voor 2025 aanpakken en dus wordt er met de teams gesproken over het vergroten van de diversiteit qua livery's, zo hebben bronnen onthuld aan Motorsport.com. Het is echter een complexe situatie. De FIA en FOM willen de F1-fans helpen door de auto's herkenbaarder te maken, maar tegelijkertijd wil men ook geen strenge regels introduceren. Om tot een doorbraak te komen, wordt de kwestie tijdens de eerstvolgende vergadering van de F1 Commission besproken. Dat zegt Nikolas Tombazis, hoofd single-seaters bij de FIA.

"Zoals altijd in F1 is het gecompliceerder dan het lijkt", vertelt Tombazis aan Motorsport.com. "Een van de problemen is dat de auto's te veel naakt koolstofvezel hebben vanwege het gewicht van de verf. De auto's zijn dus iets te zwart. Een ander probleem is dat sommige teams vergelijkbare kleurstellingen lijken te gebruiken, wat resulteert in auto's die visueel gezien erg op elkaar lijken. We bespreken het nog met de teams en er wordt ook over gesproken tijdens de volgende F1 Commission-bijeenkomst." Het liefste ziet de FIA volgens Tombazis dat de situatie wordt opgelost door overleg tussen de teams, zonder dat er strenge regels komen. "We willen als FIA geen reglementen over livery's maken, maar we willen wel dat de auto's uit elkaar te houden zijn."

Ook coureurs binnen hetzelfde team makkelijker uit elkaar houden

In het verlengde van de gesprekken over de livery's wordt ook gesproken over het feit dat de coureurs binnen hetzelfde team steeds lastiger uit elkaar te houden zijn. Dat komt mede doordat de rijders steeds vaker zelf van helmontwerp wisselen, terwijl de helmontwerpen door de halo ook lastiger te zien zijn. Momenteel zijn de coureurs alleen op basis van hun startnummer en via de kleur van de onboardcamera uit elkaar te houden, maar F1 wil naar verluidt kijken of er manieren zijn waarop de fans de coureurs van hetzelfde team makkelijker kunnen herkennen.

"Vroeger hadden coureurs herkenbaardere helmen, want de ontwerpen waren eenvoudiger. Ook hielden ze dat ontwerp hun hele carrière vast. Nu zijn er reglementen die wijzigingen van het ontwerp toestaan en gebruiken ze allerlei verschillende kleuren. Daarnaast zie je de helm toch niet door de halo", voegt Tombazis toe. Ook op dit vlak hoopt de FIA dat er geen strenge reglementen nodig zijn en dat de teams het zelf oplossen. "We willen dit niet in de reglementen hebben, om vervolgens iemand bij de stewards te rapporteren omdat we de kleur niet leuk vinden", aldus de FIA-man. "We willen wel een punt bereiken dat de teams het als algemeen belang zien dat de auto's herkenbaar zijn."