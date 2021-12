Milton Keynes kleurt oranje: Verstappen onthaald bij fabriek Red Bull

Nadat hij zondag in een knotsgekke Grand Prix van Abu Dhabi de wereldtitel veroverde, bleef Max Verstappen nog een paar dagen in het Midden-Oosten. Maandag werkte hij er – eenmaal hersteld van zijn kampioensfeestje – de nodige mediaverplichtingen en interviews af, alvorens hij dinsdag weer in zijn Formule 1-auto klom voor een testdag op het Yas Marina Circuit.

Nadat hij zijn allerlaatste Formule 1-kilometers van 2021 had afgewerkt vloog Verstappen terug naar Europa, waar hij woensdag werd getrakteerd op een warm onthaal van het voltallige team van Red Bull Racing. Voor de fabriek van de renstal in het Britse Milton Keynes stonden de werknemers die het hele jaar door ook achter de schermen hun steentje hebben bijgedragen aan het succes van het Formule 1-team de kersvers wereldkampioen op te wachten. Omringd door de oranje rook arriveerde de kersvers Formule 1-kampioen in een knaloranje Honda NSX , waarna hij welkom werd geheten door teambaas Christian Horner en technisch directeur Adrian Newey.

Op het hoofdkwartier van Red Bull Racing zal Verstappen vandaag een titelfeestje vieren met zijn team. Donderdag zal de 24-jarige Limburger afreizen naar Parijs, waar hij op het jaarlijkse prijzengala van de FIA de kampioensbokaal in ontvangst zal nemen.