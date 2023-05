Hoe millimeterwerk McLaren terug naar voren moet brengen

McLaren liet bij de onthulling van de MCL60 al weten dat het niet helemaal content was met de auto en druk opzoek was naar verbeteringen. Tijdens het Grand Prix-weekend van Azerbeidzjan werd een eerste stap gezet met een nieuwe vloer. De verschillen waren visueel niet echt zichtbaar, maar het had wel een grote impact op de luchtstroom. Het geeft aan dat details enorm van belang zijn met de huidige generatie auto's.

McLaren-teambaas Andrea Stella zegt, als ervaren engineer, dat het ontwerp van de vloer van cruciaal belang is om de performance te verbeteren, maar dat de inspanningen met name gaan zitten in zaken die niet of amper zichtbaar zijn. "Datgene wat bijdraagt aan betere prestaties van de auto, zit onder de auto en zie je niet", aldus de chef. "Dit is heel anders dan bij de vorige generatie, waar de geometrie vrij vlak was. Nu zijn er geen voorschriften. De kanalen spelen een belangrijke rol. Alles moet echt goed samenwerken. De basis moet op orde zijn. Dat was begin dit jaar bij ons niet het geval. Het wordt nu een spel van millimeters. Die maken het verschil voor hoe de stromen gaan en hebben ook invloed op porpoising. Het is nu zaak dat de luchtstroom op orde is en dat je weet waar je ontwikkeling op gericht moet zijn. Het gaat in veel gebieden om kleine verschillen."

Verbeterde correlatie

Het feit dat kleine veranderingen een grote invloed kunnen hebben op de luchtstromen, betekent ook dat de upgrades anders zijn. In het verleden besteedden teams veel aandacht aan grote onderdelen, zoals onder meer voor- en achtervleugels. Nu is het juist zaak om meer tijd te besteden aan het begrijpen van gedetailleerde implicaties van elke kleine verandering. Het is niet mogelijk om aan één specifiek onderdeel te werken, want een kleine aanpassing aan bijvoorbeeld de voorkant van de vloer, kan leiden tot verdere verfijningen aan de achterkant van de diffuser.

"Als je de 'hekken' verandert, dan moet je ook iets anders aanpassen", gaat Stella verder. "Alles is driedimensionaal met elkaar verbonden. Het is moeilijk om een detail te vinden dat op zichzelf werkt. Bij de vorige generatie auto's was dat makkelijker, toen had je modulariteit wat betreft het bouwen van vloeren en kon je ook alleen de voorzijde van de vloer aanpakken. Nu is dat lastig. Aerodynamisch gezien werkt dat niet. Vanuit dat perspectief is het ontwikkelingstempo meer een uitdaging."

Hoewel de ontwikkeling van de auto nu een grotere uitdaging is, blijkt een factor beter te zijn en dat is dat de correlatie tussen de fabriek en de auto op de baan beter is. Met de vorige wagens was dat volgens Stella een stuk lastiger. "Deze generatie is over het algemeen beter gecorreleerd, in ieder geval bij McLaren. De beperkingen van de windtunnel bij de vorige generatie maakte het lastiger. Niet alleen met de logistiek, maar ook met de aerodynamische correlatie. Bij deze auto's gebeurt er veel met de vloer. Op de een of andere manier is de correlatie ook beter. Bij de vorige generatie waren er veel wervelingen in vrije lucht die vanaf de zijkant gegenereerd werden. Bijvoorbeeld van de barge boards. Dat maakte het lastiger met de voorvleugel. De huidige voorvleugel werkt ook verder bij de grond vandaan. Het is simpeler. Zelfs de vloer correleert op de een of andere manier beter. Over het algemeen heeft dat te maken met de huidige generatie auto's."