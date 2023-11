Miljoenenopbrengst bij veiling F1-wagen Hamilton uit 2013

Naast de actie op de baan konden de Formule 1-fans met een zeer goed gevulde portemonnee in Las Vegas ook nog een bod doen op een Mercedes W04, de auto waarmee Lewis Hamilton in 2013 zijn eerste zege voor de Duitse renstal haalde. Dat was tijdens de Grand Prix van Hongarije dat jaar, waar de Brit een verrassende pole om wist te zetten in een overwinning, voor Sebastian Vettel in de Red Bull en Kimi Raikkonen in de Lotus. Dat Hamilton nog erg populair was, bleek wel uit de hoogte van het winnende bod, want veilinghuis RM Sotheby's zag de bolide voor bijna negentien miljoen dollar een nieuwe eigenaar krijgen. Het is opvallend dat de W04 zoveel geld opleverde, want vooraf gaf het gerenommeerde veilinghuis aan dat men voorspelde dat een bedrag van vijftien miljoen al veel zou zijn.

De verkoop van de Mercedes leverde overigens geen recordbedrag op. Dat staat nog altijd op naam van de Mercedes W196R waarmee Juan Manuel Fangio in 1954 reed. Die ging tijdens het Goodwood Festival of Speed in 2013 voor een duizelingwekkend bedrag van 24 miljoen dollar over naar een nieuwe eigenaar. Dat komt bij lange na nog niet in de buurt van de duurste verkoop van een racewagen aller tijden. Een Mercedes 300SLR Uhlenhaut Coupé ging voor ruim 125 miljoen dollar onder de hamer. Dat geld heeft de Duitse autofabrikant gestoken in een fonds om jongeren de kans te geven zich te specialiseren in het zoeken naar energiezuinige oplossingen.

Op een avond georganiseerd in het Wynn's Awakening Theater gingen onder leiding van de beroemde tv-presentator James Corden 39 verschillende F1-stukken onder de hamer. Zo ging een Ferrari-pak waarvan men aanneemt dat Michael Schumacher deze droeg tijdens zijn Monza-zege in 2003 voor ruim 125.000 dollar over naar een nieuwe eigenaar. Lando Norris stelde een replicapak ter beschikking voor de veiling en de opbrengst van zo'n 9.000 dollar gaat naar het St. Jude Childrens Hospital in Memphis. Daar onderzoeken medewerkers een effectieve manier om kinderkanker de wereld uit te helpen. Overigens gingen niet alle stukken met succes naar een volgende eigenaar, want onder andere een Ferrari F40 GT uit 1990 ging niet over het minimale verkoopbedrag heen.

Ook tijdens de GP van Abu Dhabi gaan er weer flink wat unieke F1-items geveild worden. Zo komt er een Lotus 79 bestuurd door Mario Andretti langs, maar ook de McLaren MP4/21 van Kimi Raikkonen en een 2002 show-Ferrari gaan geveild worden.