Krack verwelkomt 2026-regels F1: "Willen dominantie voorkomen"

De Formule 1 zal nog één jaar met de huidige regels werken, waarna in 2026 overgestapt wordt op een nieuw regelpakket. Het is een ingrijpende verandering, met name op motorisch vlak en op het gebied van het chassis. Door de spanning vooraan met de huidige regels, rijst wel de vraag of die nieuwe regels niet te vroeg komen. Aston Martin-teambaas Mike Krack verwelkomt die nieuwe regels wel. "Ik ben de afgelopen maanden warm gelopen voor deze nieuwe regels, nadat ik ze met een paar mensen heb besproken", zegt Krack in een interview op de website van het team. "De FIA en F1 hebben een plan, met als doel spannende races neer te zetten. De reglementen zijn nog niet definitief en de FIA werkt actief samen met de teams. Als bestuursorgaan kunnen ze theoretisch doen wat ze willen, maar ze willen de inbreng en steun van de teams over welke gebieden ze wat vrijer willen laten en welke ze willen beperken."

In die gesprekken is voor Krack ook duidelijk geworden dat het bestuursorgaan zijn best doet om te voorkomen dat het veld na zo'n spannend 2024 - en mogelijk 2025 - plots weer uit elkaar getrokken wordt. "Ze willen grote prestatieverschillen tussen de seizoenen en de mogelijkheid dat één team domineert vermijden", legt de Luxemburger uit. "Dat is niet goed voor de show. Daarom zijn ze tot nu toe erg voorzichtig en beperkend geweest. Het is ook de reden waarom sommige teams erg ongelukkig zijn en dit via de media kenbaar hebben gemaakt."

Krack ziet er van zijn kant juist meer in om de samenwerking aan te gaan met de FIA om op die manier een 'spannend product' en 'geweldige races' neer te zetten. Daarnaast zou er volgens de teambaas dan ook ruimte zijn voor prestatiewinsten van jaar op jaar, zonder dat dit het spektakel beïnvloedt. " En door dit te doen, kunnen we de sport laten groeien, hebben we verstandige regelgeving en een sterke competitie", weet hij zeker. "We kunnen ook iets neerzetten wat de fans kunnen begrijpen. Dat is heel belangrijk en wordt vaak onderschat. Het moet niet zo zijn dat we constant de technologie moeten uitleggen. Er is een achterban onder de F1-fans die diep in de techniek wil duiken - en als ingenieur wil ik dat graag doen en aanmoedigen - maar dat gaat niet om de meerderheid van de fans. Wat de hele F1-fanschare gemeen heeft, is dat iedereen wil kunnen praten over geweldige coureurs in fantastische auto's", aldus Krack.