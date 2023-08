Aan het begin van het seizoen was het niet de verwachting dat Aston Martin halverwege het seizoen zes podiumplaatsen en de derde plek in het constructeurskampioenschap in handen had. Zeker aan het begin van de jaargang liet het team uit Silverstone goede prestaties zien, de laatste races voor de zomerstop zakte de renstal langzaam wat verder weg. Aston Martin-teambaas Mike Krack blikt in het UNDERCUT-interview van het team terug op de eerste seizoenshelft.

"Het klopt dat we het de laatste paar races moeilijker hadden", vertelt de Luxemburger. "Sommige concurrenten hebben een grotere stap gezet dan wij. Dat laat zien dat we meer moeten genieten van de momenten dat het goed gaat. Die komen namelijk niet automatisch. Niets komt vanzelf in de Formule 1, daarvoor is de competitie te sterk. Dat maakt onze prestaties van dit seizoen des te knapper. We hebben het als team goed gedaan, maar hebben nog een lange weg te gaan. Voor onze samenwerking hebben we onze verwachting uitgesproken dat het een paar jaar gaat duren voordat we onze ambities kunnen waarmaken. Daar veranderen de prestaties van dit seizoen niks aan."

Gezien de goede seizoensstart kwamen er torenhoge verwachtingen voor Aston Martin. Toch verloor de Britse renstal terrein en moest het de tweede plek bij de constructeurs aan Mercedes overlaten. Krack legt uit hoe het kan dat zijn team mindere resultaten boekte: "Alle updates hebben weer bijwerkingen voor andere gebieden. We hadden aan het begin van het seizoen wat geïntroduceerd, maar daar kwamen bijwerkingen van die we niet hadden verwacht. Na een paar races zagen we pas wat voor invloed het op onze auto had. De updates die we nu op de auto hebben werken en de resultaten van de laatste races laten zijn."

Hoogtepunten

Gevraagd naar zijn hoogtepunten noemt de Luxemburger opvallende momenten: "Het gaat me niet om de podiums, maar de terugkeer van Lance Stroll en de prestatie van Fernando Alonso in Monaco waren de beste momenten. Lance liet zien wat voor vechter hij is, hij stapte aan het begin van het seizoen met een gebroken pols en een gebroken teen in de auto. Daar moet je dapper voor zijn en het hielp het hele team om in de juiste mindset te komen. Hij heeft dit jaar heel wat pech gehad. De stand in het kampioenschap vertelt maar een deel van het verhaal, wij weten wat er echt gebeurd is. Over Fernando in Monaco, dat ging me niet eens over zijn prestatie. Hij wist dat hij een kans had en liet focus, commitment en wil zien. Ik heb nog nooit zoiets gezien."