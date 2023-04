Fernando Alonso hoopte met Aston Martin voor meer successen te gaan dan in zijn twee seizoenen bij Alpine, maar had niet verwacht dat hij dit seizoen al een serieuze kandidaat zou zijn voor podiumplaatsen. De Spanjaard hield er rekening mee dat het team in 2024 competitiever zou zijn, maar staat na de eerste drie races van 2023 op de tweede plaats bij de constructeurs – mede dankzij drie derde plaatsen voor Alonso.

Onlangs stelde Krack al dat de invloed van Alonso op het succes van Aston Martin niet onderschat moet worden. De Luxemburger voegt nu toe dat Alonso een voorbeeld voor het team is en dat hij veel aanzien geniet, wat te merken was aan het personeel dat massaal zijn naam scandeerde onder het podium in Melbourne. "Dat was de bevestiging van waar hij binnen dit team staat", zegt Krack. "Hij heeft veel energie en positiviteit met zich meegenomen. Hij geeft altijd het goede voorbeeld. Hij is er altijd heel vroeg bij, werkt heel hard en zijn voorbeeldfunctie werkt als extra motivatie voor iedereen. Dat zijn naam gescandeerd werd, was ook voor hem een bevestiging dat hij echt veel in het team heeft gebracht."

Dat Alonso driemaal op rij derde werd, is ook Krack niet onopgemerkt gebleven. De Aston Martin-teambaas prijst zijn coureur voor de constantheid die hij heeft laten zien. "Als iemand me had verteld dat we na de eerste drie races drie podiums zouden hebben, had ik het niet geloofd", zegt Krack. "Maar dat laat ook zien wat voor kampioen we in hem hebben. Hij is gewoon ongelofelijk, net als zijn constantheid. Als je naar alle sessies tot nu toe kijkt stond hij er altijd bij, in elke eerste en tweede vrije training staat hij erbij en pusht hij tot de limiet."

Derde titel

Voor nu is Red Bull nog een maatje te groot voor Aston Martin en dus waarschuwt Krack dat het team niet te hard van stapel moet lopen. Dat houdt ook in dat Alonso niet moet verwachten dat hij de komende jaren voor zijn derde wereldtitel kan gaan. Leeftijd, zo benadrukt Krack, zal daar echter geen rol in spelen. "Het belangrijkste is de snelheid en het verlangen om te racen of competitief te zijn", stelt hij. "Ik praat niet graag over leeftijd, niet over Fernando's leeftijd of mijn leeftijd trouwens!", grapt Krack.

"Het is echt belangrijk hoe je jezelf fit houdt en hoezeer je verlangt naar goed presteren, dat is iets voortreffelijks dat Fernando heeft. Ik zou echt blij zijn als we hem de auto konden leveren om zijn derde titel te behalen, maar ik denk dat we onze voeten wat meer op de grond moeten houden, als we het hebben over wereldtitels. We hebben nu onze eerste stap vooruitgezet en moeten niet gaan dromen", besluit Krack.