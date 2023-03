Krack ziet resultaat Jeddah als bevestiging goede snelheid AMR23

Fernando Alonso bezorgde Aston Martin in de Grand Prix van Bahrein de derde plaats, al werd de coureur wel geholpen door een late uitvalbeurt van Charles Leclerc. Het team zag dat weekend potentie in de AMR23, maar hield wel een slag om de arm. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië werd Alonso afgetroefd door Leclerc, maar startte hij als tweede door de gridstraf voor de Monegask. Vanaf die tweede plek pakte Alonso bij de start de leiding, maar kon na enkele ronden van druk van Sergio Perez niets anders dan aansluiten. Uiteindelijk kwam hij opnieuw als derde over de streep, dit keer op een circuit dat veel meer om topsnelheid draait dan Bahrein.

Voor teambaas Mike Krack was het sterke tempo van de AMR23 in Jeddah de bevestiging dat de auto op verschillende soorten banen snel kan zijn. "Dit weekend heeft dat wel bevestigd, maar we moeten wel voorzichtig zijn met dit soort conclusies", zegt Krack. "We hebben nu twee datamonsters van twee compleet verschillende circuits. Op deze banen waren we competitief, maar er komen nog wat andere soorten aan. We moeten het ook niet onderschatten, het is allemaal relatief gezien. Het kan ook zijn dat een van onze concurrenten problemen had waar we niet van op de hoogte waren, dat zou de rangorde weer kunnen opschudden. We moeten dus afwachten. Vraag het me aan het einde van het seizoen nog maar eens!", grapt de Luxemburger.

Krack geeft toe dat Aston Martin niet op de zaken vooruit wilde lopen na de sterke start in Bahrein. "We waren wat voorzichtig met onze verwachtingen, laat ik het zo zeggen. Je kijkt namelijk ook naar wat de verschillen zijn ten opzichte van Bahrein. We hadden het gevoel dat we in Bahrein wat minder sterk waren in de snelle secties dan in de andere. Maar natuurlijk spaarden we niet heel veel in Bahrein, dus dan weet je dat niet echt. En omdat we dit niet wisten, bleven we voorzichtig. Bovendien had je nog de topsnelheid. De twee zaken waarvan we in Bahrein dachten dat we niet de sterkste waren, waren hier cruciaal. Dat maakte ons voorzichtig."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23. Foto: Andy Hone / Motorsport Images

Ontwikkelingsrace

Wat voor Aston Martin nog meer hoop biedt voor de rest van het seizoen, is dat het vorig jaar gedurende het seizoen grote stappen vooruit zette door updates. Of dat genoeg gaat zijn om het ijzersterke Red Bull in te halen, durft Krack niet te zeggen. "Dat is een goede vraag, zijn ze überhaupt in te halen? Nu is de ontwikkelingsrace begonnen en nemen we het op tegen een team dat een andere slagkracht heeft dan wij op het gebied van mensen, infrastructuur en gewenning aan dat proces."

Krack wil daarom ook niet te veel vooruitblikken en zich vooral focussen hoe Aston Martin de AMR23 kan verbeteren. "We zullen hard werken. We hebben vorig jaar gezien dat we het gat konden verkleinen naar de auto's voor ons. Maar dat dat ons vorig jaar is gelukt, betekent niet meteen dat het dit jaar ook zo zal zijn." Wat Krack wel kan zeggen, is dat Aston Martin zich vooral bezighoudt met Red Bull en niet veel achterom kijkt. "De snelste auto is altijd je referentiepunt. Voor het vaststellen van zwakheden en verbeterpunten, moet je gewoon naar je eigen auto kijken. Dan zie je in het weekend wel hoe het loopt. Maar het is niet logisch om te veel te kijken naar zaken als 'we hebben zoveel procent ten opzichte van die of die'. Dat verandert niet echt wat je doet, namelijk het proberen te verbeteren van de auto en van daaruit verdergaan."