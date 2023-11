Het was een ware fotofinish tussen Fernando Alonso en Sergio Perez, die ronde na ronde om de derde plaats streden op Interlagos. Uiteindelijk had Alonso aan 53 duizendsten van een seconde genoeg om zijn eerste podiumplaats sinds Zandvoort te pakken. Perez had Alonso daarvoor nog ingehaald met nog twee ronden te gaan, maar Alonso had net voldoende in het vat om terug te slaan.

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack is die derde plaats vooral te danken aan het gebruik van 'ongebruikelijke' lijnen. "Het was een interessant gevecht in de laatste paar ronden", blikt de Luxemburger terug. "Uiteraard wordt het steeds spannender naarmate het einde van de race nadert... Het was een interessant duel. Je kon zien dat we wat lijnen pakten die misschien een beetje ongebruikelijk waren, maar Sergio kreeg interessant genoeg te horen dat hij hetzelfde moest doen."

"Je kun dus echt interessante dynamieken zien ontwikkelen. Iedereen probeerde de banden te managen om sterk te zijn op de stukken waar je kunt inhalen en dit was heel interessant. Je zag gewoon de enorme ervaring, hoe Alonso dit spelletje aanpakte tegen iemand die op papier over een snellere auto beschikt", aldus Krack. Hij voegt toe dat er enkele plekken op de baan waren waar Alonso zijn aanpak aanpaste om zo op zijn Pirelli-banden te letten. Coureurs klaagden namelijk over een hogere slijtage dan normaal in Brazilië.

Het werd voor Aston Martin en Alonso wel nog spannend in de slotfase, aangezien Alonso even die derde plaats kwijt was na een inhaalactie van Perez. Alonso leek vervolgens te worstelen met wat wielspin, maar bleef nog net binnen DRS-afstand richting bocht 1, waarna hij richting bocht 4 opnieuw kon toeslaan met behulp van DRS. Alonso vreesde toen hij was ingehaald dat hij niet meer op het podium zou staan. "Je weet nooit hoeveel iedereen nog in het vat heeft, dus dat bepaalt hoe het zal aflopen", stelt Krack. "Fernando bereidde zich echt goed voor vanaf de exit van bocht 1 en bocht 2 toen zij voor de laatste keer op bocht 4 afgingen, en slaagde erin om hem in te halen."

Video: Het duel tussen Alonso en Perez in de slotfase van GP Brazilië