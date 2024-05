Krack pareert kritiek op Stroll: 'Wij zien een andere coureur"

Toegegeven, Fernando Alonso had een excuus voor zijn lage klassering. De Spanjaard reed zijn Aston Martin AMR24 in de derde vrije training van de Grand Prix van Emilia-Romagna plat en moest vervolgens met een nog niet geheel herstelde auto deelnemen aan de kwalificatie. Die verliep dramatisch en Alonso begon dan ook vanuit de pitstraat aan de F1-race op Imola. Stroll deed het in de kwalificatie niet overdreven veel beter.

De 25-jarige Canadees startte vanaf P13, maar liet toch met onder andere een prachtige inhaalactie op Esteban Ocon, toch maar weer eens zien dat hij wat meer in huis heeft dan we denken. Hij haalde het maximale uit zijn medium banden en switchte pas laat (in ronde 37) naar de harde band. Eenmaal op die verse band, kon hij de op oudere banden staande concurrentie voorbij rijden en uiteindelijk naar een negende plaats koersen.

Esteban Ocon en Lance Stroll Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Niet gek, vond Stroll zelf. "Het is goed om met een paar punten Imola te verlaten. We kozen ervoor om onze eerste stint op de medium compounds te verlengen in de hoop op een safety-car, maar die kwam er niet en dus moesten we op de baan posities goedmaken. Door dat vroege bandenmanagement had ik tegen het einde van de race het voordeel van nieuwere banden, waardoor ik het tempo had om Nico [Hülkenberg] en Yuki [Tsunoda] te passeren."

Krack pareert kritiek op Stroll

Teambaas Mike Krack was blij voor Stroll, die de laatste tijd vooral het verwijt krijgt gedesinteresseerd te zijn en niet voor zijn sport te leven. Eerder had de Luxemburger in een interview met Auto, Motor und Sport nog aangegeven dat hij vindt dat Stroll het predicaat van 'het zoontje van de eigenaar' niet verdient en er intern best wel kritiek wordt geleverd op zijn prestaties. "Net als met Fernando, bekritiseren we hem niet in het openbaar", zei Krack. "De Lance die we in het team kennen, is een andere Lance dan in de publieke perceptie. Dat is ook een van de redenen waarom we voor hem moeten staan als er kritiek van buitenaf komt. Hij is een harde werker."

Krack denkt ook dat een deel van het probleem met Stroll is dat hij zichzelf te veel druk oplegt. "Maar dat valt te begrijpen als je zo'n sterke teamgenoot [als Alonso] hebt. Bovendien is er dit hele project dat om hem heen gebouwd. De manier waarop hij daarmee omgaat is voorbeeldig."