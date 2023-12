Tijdens de seizoensopener was de grootste verrassing het Formule 1-team van Aston Martin Racing. De Britse renstal stond met Fernando Alonso onverwacht op het podium in Bahrein en tot de zomerstop bleven dezelfde resultaten binnenstromen. Daarna zakte de formatie uit Silverstone wat weg om uiteindelijk het vijfde team in de eindrangschikking te vormen. Ondanks de neerwaartse spiraal kan teambaas Mike Krack niet anders dan tevreden zijn over 2023. "Ik kan alleen maar positieve dingen benoemen. We hebben dit jaar 218 punten gehaald, vijf keer zoveel als vorig jaar. Het is over het algemeen het beste seizoen sinds Aston Martin bij het team is gekomen", verklaart de Luxemburger in het seizoensoverzicht van Sky F1.

Een van de belangrijkste pilaren voor het succes van 2023 waren de prestaties van Alonso. De Spanjaard was zelf ook lovend over de resultaten. De tweevoudig wereldkampioen noemde het zelfs een van zijn beste seizoenen ooit. "We zien dat als een compliment. Ik heb dat interview kortgeleden gehoord en het is heel fijn om dat te horen", zegt Krack. "Veel mensen waren best verbaasd toen zij hoorden dat hij bij ons zou komen." De overstap van Alonso was voor beide partijen een goede zet. Toch denkt de Aston Martin-teambaas dat dat niet het enige is wat een doorslaggevende factor voor het succes was. "Het team was vanaf moment één hard aan het werk om een beter seizoen neer te zetten. We schoten uit de startblokken, maar ook hoe het seizoen zich ontwikkelde was goed voor het hele team en dat geeft ons motivatie voor het komende jaar."

Of Aston Martin in 2024 ook weer de verrassing kan zijn, weet Krack nog niet. "We waren afgelopen seizoen de underdog, men verwachtte niet dat wij zo veel vooruitgang zouden boeken", vertelt de 51-jarige teambaas. "Het was dus wat makkelijker voor ons dan dat het deze keer gaat zijn. De verwachtingen nemen toe, we zijn een jaar verder in ons programma, dus het zal niet makkelijk worden." Toch heeft de topman goede hoop dat ook volgend jaar een goed jaar kan worden. "Onze mensen zijn volledig gefocust om een goede auto te bouwen. We proberen alles te optimaliseren. We moeten proberen de auto vergeleken met vorig jaar te verbeteren en ook het team verder verbeteren."