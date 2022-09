Komend seizoen verruilt Fernando Alonso het team van Alpine voor dat van Aston Martin. Daar vervangt hij Sebastian Vettel, die na dit seizoen stopt in de Formule 1. Aston Martin-teambaas Mike Krack is blij met zijn aanwinst voor 2023. “Het wordt een uitdaging voor ons. Normaal gesproken hebben coureurs van deze leeftijd niet meer de wil om te winnen, zeker als ze al gewonnen hebben in het verleden. Fernando heeft de unieke combinatie van snelheid, honger naar succes, motivatie en ervaring. Hij is voor ons de perfecte kandidaat”, vertelt Krack aan de BBC.

Volgens de Luxemburger wordt het managen van Alonso niet makkelijk, maar hij heeft vertrouwen in goede communicatie. “Het nadeel is dat het moeilijk wordt als we een auto leveren die niet goed genoeg is. Maar dat is lastig met elke coureur. Het is belangrijk om iemand zoals Fernando in je team te hebben om een stap te kunnen zetten. Je moet leren om met kampioenen om te gaan, wat we al gedaan hebben met Sebastian [Vettel]. Deze coureurs zijn erg veeleisend, ze zijn moeilijk om te managen. Al moet ik zeggen dat Sebastian niet al te lastig was om te managen, zolang je transparant, eerlijk en direct bent. Ik denk dat hetzelfde geldt voor Fernando. Moeilijkheden komen pas op als de verwachting niet overeenkomt met dat wat geleverd wordt, of als het niet uitgesproken wordt.”

Krack, die in het verleden al werkzaam was bij BMW en het LMP1-team van Porsche, denkt dat Alonso wel realistisch is. “Hij weet heel goed dat we niet onze eerste race gaan winnen. Maar hij kan er zeker van zijn dat we alles geven en luisteren naar wat hij zegt. En als we iets niet kunnen leveren, moeten we hem dan open en eerlijk vertellen. Als we een dergelijke dialoog kunnen voeren, wordt het niet problematisch.”