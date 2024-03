Vorig jaar ontpopte Aston Martin zich plots tot de naaste belager van Red Bull Racing toen Fernando Alonso als 'best of the rest' als derde over de finish kwam in Bahrein. De tweevoudig F1-kampioen stond vervolgens vaker op het podium, maar die hoop is na de Grand Prix van Bahrein van 2024 een stuk kleiner. Aston Martin kon geen potten breken op het Bahrain International Circuit, wat resulteerde in de negende en tiende plaats voor Alonso en Lance Stroll. Alonso kwam 74 seconden na racewinnaar Max Verstappen over de streep terwijl Stroll net aan niet op een ronde achterstand werd gezet.

Aston Martin-teameigenaar Lawrence Stroll had de ambitie om het team mee te laten doen om de titels, maar op basis van deze eerste race moet de stal van ver komen wil dat dit jaar al gebeuren. Teambaas Mike Krack geeft aan dat er nieuwe onderdelen op de auto zullen zitten voor de Grand Prix van Saudi-Arabië en weet dat er ook nog meer in het vat zit. "We zien de ontwikkelingen", zegt Krack. "Bij de eerste race zit de ontwikkeling niet op het niveau van die eerste race, maar van verder op de toekomst gericht. We zien enkele bemoedigende ontwikkelingen, dus dat geeft me vertrouwen. Voor Jeddah nemen we kleine ontwikkelingen mee om de auto beter te maken. We hopen dat we dan dichterbij kunnen zitten. Dan moeten we nog zien of Fernando nog zo'n ronde [als in de kwalificatie] kan rijden, dat zal ons naar voren helpen."

Na de eerste race sloeg de wanhoop bij teams die niet de naam Red Bull Racing dragen toe. Max Verstappen won met overmacht, terwijl Sergio Pérez het feest compleet maakte met de tweede plaats. Krack blijft echter optimistisch over de kansen van teams om dat gat dit jaar te dichten. "Ik kan daar geen voorspellingen over doen", antwoordt de Luxemburger op een vraag van Motorsport.com. "Maar het feit is dat we 24 races hebben en we zagen vorig jaar dat je ontwikkelingen kunt doorvoeren. Je kunt je herpakken. Ik zou dus nog niet de tv uitzetten! Ik denk dat iedereen zo hard mogelijk zal pushen. En er zitten geweldige teams tussen, dus het zou me niet verbazen als anderen hen bijhalen of een goede ontwikkeling doormaken. We strijden nog niet met Red Bull, maar met de auto's voor ons. Dat waren McLaren en Mercedes. Dat gat moeten we eerst zien te dichten."

Krack tempert wel de verwachtingen voor de updates die Aston Martin meeneemt naar Jeddah. "Of de stap in Jeddah groot is of niet, dat is een ander verhaal. De auto's blijven nooit hetzelfde van de ene op de andere race. Elk team verandert wel wat, elk team is de hele tijd bezig met optimalisatie. Misschien niet alle teams, maar zeker wel de topteams. Die blijven aanpassen en proberen de zwakheden zo snel mogelijk aan te pakken. Dat proberen wij ook."