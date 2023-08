In de paddock staat Aston Martin-coureur Fernando Alonso bekend als een lastige coureur om in het team te hebben. In zijn twee stints bij McLaren kwam de Spanjaard niet altijd met positieve verhalen over de gang van zaken bij het team en ook op de baan was hij niet van onbesproken gedrag. Ook de overstap van Alpine naar Aston Martin Racing was onverwacht, zeker omdat de reputatie van zijn nieuwe werkgever destijds een stuk lager was.

Aan het begin van het huidige seizoen werd duidelijk dat Alonso de juiste keuze gemaakt had. Niet alleen lag er bij Aston Martin een tweejarig contract klaar - wat een reden was om Alpine te verlaten -, maar op de baan is zijn nieuwe werkgever aanzienlijk verder dan Alpine. Ook het temperament van de Spaanse coureur is minder zichtbaar dan eerdere jaren, maar volgens teambaas Mike Krack is men er bij de Britse renstal ook niet bang voor dat dit nog naar boven komt drijven: "We hoeven hem niet te managen. Hij is namelijk een teamlid, net zoals de rest van het team."

Toch is Krack zich er van bewust wat hij met de 42-jarige Alonso binnen heeft gehaald. "Het is duidelijk dat Alonso wel het grootste aanzien binnen het team heeft", vertelt de Luxemburger aan Motorsport.com. "Dus het spreekt voor zich dat we naar hem luisteren en wat hij zegt serieus nemen, maar hij weet dat we dit met zijn allen moeten doen. We zijn ook eerlijk over de doelen die hij wil halen of verwacht te halen. Op dit moment is het voor onze relatie het belangrijkste om daar open en eerlijk over te zijn. We werken naast elkaar samen, zonder dat we zeggen wie de manager is. Tot nu toe gaat ons dat goed af."

Van P7 naar P3

Aan de hand van Alonso, en in mindere mate ook een beter presterende Lance Stroll, is Aston Martin tijdens de eerste seizoenshelft een stuk beter voor de dag gekomen dan vooraf voorspeld was. Waar de formatie uit Silverstone vorig jaar op plek zeven eindigde, vecht de renstal nu met teams als Ferrari en Mercedes voor de tweede plek bij de constructeurs. Volgens Krack is de rol van Alonso daarin niet te onderschatten. "De samenwerking was echt fantastisch", verklaart de 51-jarige teambaas over hoe Alonso het team beïnvloedt. "Hij weet wat de zwakke punten van de auto zijn. We weten wat we van hem kunnen verwachten, iemand met zijn ervaring in het team hebben is heel belangrijk. We beslissen dan ook veel dingen samen, want we moeten profiteren van zijn slimheid. Dat is het pad dat we met hem in zijn gegaan. We zeggen niet 'je bent alleen rijder', maar we willen al deze dingen, al deze positiviteit die hij kan brengen, gebruiken."