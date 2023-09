Het is duidelijk dat er wat borrelt binnen Aston Martin Racing en de toekomst samen met Lance Stroll. In eerste instantie lijkt de positie van de Canadese coureur hartstikke zeker, want de teameigenaar is de vader van Lance, Lawrence Stroll. Toch gonst het in de Formule 1-paddock van de geruchten dat het aan het einde van het huidige seizoen zomaar eens einde verhaal kan zijn voor Stroll junior. Zeker gezien de ambities van de formatie uit Silverstone zou het team graag een stabielere en snelle coureur in de auto hebben.

In Zandvoort doken ook ineens verhalen op dat Stroll serieus een carrièreswitch richting het proftennis overwoog. Deze werden door de coureur zelf direct naar het rijk der fabelen verwezen, maar het laat zien dat er geen eensgezind positief geluid vanuit het management van Aston Martin komt. Zo is duidelijk dat Martin Whitmarsh namens het team lijntjes heeft uitgegooid richting grote namen om aan de slag te gaan bij de Britse renstal, met name Lando Norris en Charles Leclerc staan hoog op het verlanglijstje. Te midden van alle geruchten is teambaas Mike Krack een stuk positiever over de toekomst van Stroll bij zijn team. "We zijn in Monza en het silly season is een beetje saai. Wij hebben geen discussies over de toekomst. We zitten goed met de twee coureurs die we hebben voor de toekomst", verklaart de Luxemburger.

De geruchten over een ander loopbaanpad laten ook zien dat er in het F1-wereldje vragen zijn over de commitment die Stroll laat zien in de sport. Krack antwoordt op een vraag van Motorsport.com dat hij geen enkele twijfel heeft over de motivatie van zijn pupil. "We hebben de laatste weken een hard werkende coureur gezien die elk detail analyseert. Hij rijdt ook nog veel in de simulator, dus ik denk niet dat iets op dat gebied mis is."

Gat naar Alonso groot?

Een blik op de WK-stand laat zien dat Stroll door teamgenoot Fernando Alonso aardig gedeklasseerd wordt. Volgens Krack laat dat niet het hele verhaal zien: "Er is geen groot gat in pace, maar wel in punten. We moeten daar een onderscheid in maken. Ook benaderen we beide coureurs vanuit hun eigen zienswijze en hun eigen analyse. Ik denk dat we als team veel meer moeten doen aan die [Stroll] kant van de garage. Op het gebied van strategie, maar ook op het gebied van betrouwbaarheid. We hebben daar een paar keer problemen mee gehad en het was telkens zijn auto die daardoor geraakt werd." Als voorbeeld dat het team verkeerde strategische keuzes maakte, haalt de Luxemburger Zandvoort aan. "Tot dat moment had Stroll een goed weekend. We moeten als team de verantwoordelijkheid nemen voor de keuze, die niet goed genoeg was en zijn race ruïneerde. We moeten het op zulke momenten veel beter doen."