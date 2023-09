Andy Stevenson is een van de steunpilaren van Aston Martin. De Brit, inmiddels 55 jaar, voegde zich begin jaren 90 bij Jordan en werkte zich op tot chief mechanic, voordat hij in 2005 naar zijn huidige rol als sportief directeur doorschoof. Stevenson is degene contact houdt met de FIA. Dit jaar lukte het hem om de straf van Fernando Alonso, die de Spanjaard opliep bij een pitstop in de Grand Prix van Saudi-Arabië, na protest ongedaan te maken. Ook wist hij met succes de resultaten van de Oostenrijkse Grand Prix te herzien, nadat er meer dan 1200 gevallen van track limits waren geconstateerd. In beide gevallen won Alonso een plaats. Hij werd derde in Jeddah en vijfde op de Red Bull Ring. Het leverde Aston Martin dankzij Stevenson vijf punten op. In vergelijking: AlphaTauri staat met slechts drie punten onderaan in de WK-stand.

"Dat heb ik gezien en daarom moet je mensen als Stevenson hebben", zegt Aston Martin-teambaas Mike Krack, nadat hij door Motorsport.com wordt gewezen op de vergelijking met AlphaTauri. "Het laat opnieuw zien hoe belangrijk ervaring is. Hij herinnert zich bijvoorbeeld veel incidenten, plus de bijkomende straffen. Zo iemand kan leiding geven. Hij onthoudt bijvoorbeeld wat bij Alpine en Ferrari gebeurt. We hebben een gestructureerd systeem in Silverstone, maar de impuls komt van Andy."

In Saudi-Arabië kwam Stevenson met zeven eerdere gevallen op de proppen waarbij F1-teams geen straf kregen voor het aanraken van de auto met de krik tijdens het inlossen van een tijdstraf. Alonso kreeg tien seconden straf voor eenzelfde overtreding.

"Teams moeten hun huiswerk doen met zulke situaties", gaat de Luxemburger verder. "Je moet op elk soort incident voorbereid zijn. Je moet snel reageren. Je hebt maar een half uur om protest in te dienen. Als het protest wordt geaccepteerd, dan heb je maar weinig tijd om bewijs aan te voeren. Dan is het een kwestie van ervaring inzetten en het verleden erbij halen als dat nodig is. Als je in zo'n situatie denkt wanneer je dit voor het laatst had, dan is het al te laat. Het is een kwestie van voorbereiden. Alle teams hebben in het hoofdkwartier een grote ruimte vol met mensen die zich op allerlei verschillende zaken concentreren. Daar worden dergelijke zaken voorbereid. Het proces is min of meer al vastgesteld. Wat is de situatie? Hebben we precedenten, ja of nee? En zo ja, welke? Iemand moet vervolgens zo snel mogelijk met zaken komen. Om eerlijk te zijn is het heel eenvoudig."

Video: De pitstop van Alonso in Jeddah geanalyseerd door Viaplay