Mike Krack is ervan overtuigd dat zijn coureur Fernando Alonso tijdens de Formule 1-race in Melbourne niet opzettelijk op zijn rem trapte om George Russell af te houden. Volgens de teambaas van Aston Martin Racing zit de 42-jarige Spanjaard zo niet in elkaar, laat hij in een persoonlijk bericht op de sociale media van het team weten.

"Ten eerste is iedereen in de autosport opgelucht dat George in orde was en na zijn ongeluk kon weglopen", schrijft de Luxemburger. "Ik wil dat jullie weten dat we volledig achter Fernando staan. Hij is de meest ervaren coureur in de Formule 1. Hij heeft aan meer Grands Prix deelgenomen dan wie dan ook en heeft meer dan twintig jaar ervaring. Fernando is een fenomenale racer en hij gebruikte elk middel dat hij tot zijn beschikking had om voor George te eindigen – net zoals we vorig jaar in Brazilië zagen met Sergio [Perez]. Dit is de kunst van autosport op het hoogste niveau. Hij zou nooit iemand in gevaar brengen."

Bekijk: F1 Australië 2024: Crash George Russell onboard

In de voorlaatste ronde van de Grand Prix van Australië ging het goed mis met George Russell. Hij was met Alonso in gevecht om positie, maar die ging in bocht zes eerder dan gebruikelijk van zijn gas. Dat leidde tot een schrikreactie bij Russell, die zwaar in de ankers ging en rechtdoor de bandenstapel inreed. Zijn auto kwam vervolgens op z'n zijkant terug de baan op geschoven en dat zorgde voor een angstig moment.

Niet in beroep

De stewards oordeelden dat Alonso schuldig was aan de crash. Ze gaven hem een tijdstraf van twintig seconden en daarmee zakte hij van P6 naar P8 in de einduitslag. Aston Martin had tot 96 uur na de Grand Prix de tijd om tegen de uitspraak in beroep te gaan, maar het team ziet daar van af. "Een tijdstraf van twintig seconden krijgen, terwijl er geen contact was met de achteropkomende auto is een bittere pil om te slikken", legt Krack uit. "Maar we moeten de beslissing accepteren. We hebben onze zaak bepleit, maar zonder nieuw bewijs kunnen we geen recht op herziening aanvragen."

Eerder lieten F1-coryfeeën zich ook al uit over de straf. Zo zei Damon Hill in de F1 Nation-podcast dat hij de beslissing niet begreep. "Ik denk dat dit gewoon onderdeel van de sport is. Je moet altijd op je hoede zijn voor wat de anderen doen. Ik heb het idee dat ze [de FIA] willen tegenhouden dat ze wat onverwachts kunnen doen. Dat is niet echt racen."