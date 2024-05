Gaat Verstappen weg bij Red Bull F1? "Hij blijft"

Voor het stoeltje bij Mercedes zijn verschillende namen in de race. Zo komt de naam van regerend Formule 1-kampioen vooral bij de teambaas Toto Wolff vaak naar boven. De Oostenrijker is gecharmeerd van de Nederlander en hoopt de coureur te verleiden tot een overstap naar zijn team. Volgens Mike Hezemans is het ijdele hoop van de teambaas. "Max gaat nergens naar toe, 100 procent", vertelt hij in het Viaplay-programma In de Slipsteam.

De toekomst van Andrea Kimi Antonelli lijkt zo goed als zeker in de Formule 1 te liggen. De Italiaan wordt de laatste weken continu in verband gebracht met een stoeltje bij Mercedes, waar na het aanstaande vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari een vrij is. Ook bij Williams staat de jonge coureur op de radar, waar hij Logan Sargeant moet vervangen. Hezemans denkt zeker te weten dat de 17-jarige op Monza namens laatstgenoemde team zijn debuut maakt. "Dan ligt het eraan hoe Antonelli het gaat doen. Hij wordt nu de hemel in geprezen, maar hij moet het nog wel eerst even bewijzen", aldus de analist.

Mocht Antonelli de hooggespannen verwachtingen waar maken, dan ligt er volgens Hezemans wat moois voor de Mercedes-junior in het verschiet. "Als hij het fantastisch doet, dan zal hij wel naar Mercedes gaan, maar anders kan ook [Valtteri] Bottas weer terug naar Mercedes gaan voor een jaar", aldus de Brabander.

Meerdere coureurs worden genoemd bij Mercedes als opvolger van Hamilton en teambaas Toto Wolff maakt er geen geheim van dat Max Verstappen bovenaan zijn wensenlijstje staat. IJdele hoop, zo verzekert Hezemans. "

Toekomst Sainz en Pérez

De geruchten met Verstappen en Antonelli laten zien dat de rijdersmarkt volop in beweging is. Een coureur die daar een hoofdrol in speelt, is Carlos Sainz. De Spanjaard weet dat aan het einde van dit seizoen zijn plek bij Ferrari naar Hamilton gaat en wordt met heel veel teams in verband gebracht. De Madrileen heeft echter nog geen keuze gemaakt waar hij volgend jaar wil rijden. "Je weet niet wat er met [Sergio] Pérez gebeurt. Meestal heeft Pérez na Miami zo'n neerwaartse lijn. Dus als die heel slecht wordt, ik snap wel dat Sainz wacht", vertelt Hezemans over de situatie van Sainz.

Van de Grint is het met Hezemans eens. Hij ziet dat wachten op wat Red Bull doet een interessante optie is. "Dat is nog altijd beter dan naar Audi gaan", begint de voormalig bandeningenieur, die nog een andere mogelijkheid voor Sainz ziet. "En als Antonelli zwaar tegenvalt, dan moet Mercedes ook wat doen. Mercedes kan het zich niet permitteren om iemand in de auto te zetten die het allemaal nog moet leren."