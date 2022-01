Voor het eerst sinds het aanbreken van de hybride tijdperk in de Formule 1 werd Mercedes in 2021 het vuur aan de schenen gelegd. Het merk met de ster kreeg enerzijds te maken een regelverandering ten aanzien van de vloer die meer in het nadeel was van de teams die met een zogenaamde lage rake reden. Anderzijds beschikte tegenstander Red Bull vorig jaar over een wagen die stabieler was aan de achterzijde én dankzij Honda over meer vermogen beschikte. Maar er waren meer factoren die ervoor zorgen dat 2021 geen makkelijk jaar was voor Mercedes, zo legt technisch directeur Mike Elliott uit.

Elliott, die vorig jaar James Allison opvolgde als technisch directeur, vindt het op de eerste plaats belangrijk om op te merken dat er na de wintertests in Bahrein nog geen sprake was van een crisis bij Mercedes. “Om eerlijk te zijn denk ik dat we er niet zo ver af zaten als de rondetijden suggereerden. Het probleem tijdens de wintertests is altijd dat je niet weet met hoeveel brandstof de anderen rijden en op wat voor programma zij zitten. Ik denk niet dat er vorig jaar sprake was van een crisis en de auto echt een ramp was. Het was volgens mij gewoon het gebruikelijke verhaal van de banden onder de knie zien te krijgen, uitzoeken welke afstelling het beste werkt voor de auto en uitvinden hoe je overal nog een klein beetje meer uit kunt persen. En dat is volgens mij het hele seizoen wel een beetje het verhaal geweest. Hoe kunnen we nog kleine beetjes extra vinden waar we tijdens het seizoen wat aan hebben?”

Nadat de initiële problemen met de Mercedes W12 waren opgelost, begon het tempo waarop vooruitgang werd geboekt echter rap af te nemen. Elliott: “Nadat duidelijk was geworden dat we behoorlijk geraakt waren door de regelveranderingen, zaten we eigenlijk op een best wel steile ontwikkelingscurve. En dat is ook logisch nadat alles in de war is gebracht. Een groter probleem voor ons was dat die ontwikkelingscurve daarna vrij snel begon af te vlakken. En ik weet niet of dat kwam omdat onze concurrenten minder hard geraakt waren door de regelwijzigingen of dat zij hun ontwikkelingscurve gewoon nog iets verder wisten door te trekken dan wij.”

Mercedes had bij veel races moeite om de set-up goed te krijgen. Lewis Hamilton noemde de W12 daarom ook wel een ‘verschrikkelijke diva’. Volgens de Brit was de auto in dat opzicht zelfs nog lastiger dan de wagen waarmee in 2019 gereden werd. Elliott is het daar echter niet helemaal mee eens. “Het klopt dat we in 2019 een auto hadden die zich lastig liet afstellen. Maar het probleem was in 2021 lang niet zo groot als in 2019”, meent de technische baas van Mercedes. “Het probleem was meer dat de verschillen in performance vorig jaar gewoon veel kleiner waren. Als gevolg daarvan kon een tiende hier en daar er al voor zorgen dat je niet meer vooraan zat. In de jaren daarvoor hadden we een auto die drie of vier tienden sneller was dan de rest. Soms iets meer, soms iets minder. Maar als je dan op een circuit aankwam en je slaagde er niet in om die laatste paar tienden uit de afstelling te halen, dan maakte dat niets uit. Dan reden we immers nog steeds vooraan, alleen was de voorsprong dan iets minder groot. Vorig jaar kregen we echter te maken met de grootste tegenstand sinds vele jaren.”

Testrestricties en budgetplafond

Behalve dat het team moeite had om de W12 door te ontwikkelen, iets wat uiteindelijk nog aardig lukte gezien de sterke vorm van Mercedes aan het einde van het seizoen, en de enorme tegenstand die Red Bull als team en Max Verstappen als coureur boden, speelde er volgens Elliott dus nog meer. Hij stelt dat het voor een topteam als Mercedes geen sinecure was om de werkzaamheden aan de auto van vorig jaar te balanceren met de voorbereidingen op komend seizoen, wanneer er met een compleet andere wagen wordt gereden in de Formule 1. Elliott: “De vorige reglementen waren er al zo lang dat de progressie die nog gemaakt worden, relatief klein was. Om dan nog een of twee tienden in de windtunnel te vinden, daar zat enorm veel werk in. Terwijl er met de auto voor aankomend seizoen ondertussen veel grotere stappen konden worden gemaakt. De situatie was daardoor zo dat als je alles op 2021 zou zetten, je komend seizoen in grote problemen zou komen. Om een goede balans daarin te vinden, was heel moeilijk. Bijkomend probleem waren de testrestricties voor de aerodynamica, waarbij de teams in de voorhoede minder mogen doen dan de teams in de achterhoede. Die maakten de beslissing hierover niet makkelijker.”

Tot slot voelde Mercedes volgens Ellis ook de gevolgen van het budgetplafond dat in 2021 was geïntroduceerd. Al moet de ware impact van de bestedingslimiet, die voor 2022 op 140 miljoen dollar is gesteld, nog gevoeld worden, is zijn verwachting. “Het gaat vooral een impact hebben op toekomstige wagens, maar het heeft ook al een impact gehad”, zegt Elliott. “Je moet heel goed gaan nadenken of iets wat je wil onderzoeken of een nieuw onderdeel dat je op de auto wil brengen, de kosten die dat met zich meebrengt, wel waard zijn. Maar in zekere zin moest je die afweging als engineer altijd al maken. In het verleden ging het dan tussen het verbeteren van de aerodynamische prestaties en het verbeteren van de mechanische prestaties. Of tussen het verbeteren van de algehele prestaties en het terugbrengen van het gewicht van de auto. Ook daarbij moest je aan de kosten denken, want je gaat natuurlijk geen geld in dingen steken die nauwelijks wat opleveren. De afweging is wel iets anders geworden, maar uiteindelijk maakt het geen heel groot verschil, al zal het komend seizoen meer een ding zijn.”

Video: James Allison over de nieuwe technische regels voor 2022