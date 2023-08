Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde Formule 1-titel op rij. De Red Bull-coureur heeft tien van de twaalf races tot nu toe gewonnen en gaat de zomerstop in met een riante voorsprong van 125 punten. Hij stijgt hard op de ranglijst van meeste Formule 1-zeges dankzij een indrukwekkende zegereeks van acht races. Met 45 zeges achter zijn naam staat hij op nummer 5 in de ranglijst en daar kan hij dit jaar nog een derde plaats van maken. Hij moet daarvoor wel Sebastian Vettels 53 zeges evenaren, wat met tien races in de tweede seizoenshelft te gaan nog een flinke uitdaging wordt. Wel kan de tweevoudig wereldkampioen het record van meeste zeges op een rij - op naam van Vettel - in Zandvoort evenaren. Een zege in Zandvoort zou namelijk zijn negende op rij zijn, waarna hij op Monza het record zou kunnen verbreken door daar tien van te maken.

Verstappen heeft bij Red Bull een contract tot eind 2028, wat leidt tot de vraag waartoe hij in staat zal zijn voor wat betreft het verbreken van nog meer record. Mika Hakkinen, de Formule 1-kampioen van 1998 en 1999, stelt dat Verstappen in staat is om alle F1-records te verbreken. "Alle records zijn er om gebroken, vernietigd te worden", trapt Hakkinen af in een exclusief interview met Motorsport.com bij de lancering van Heinekens Player 0.0-campagne, een simcompetitie waarbij een duel met Max Verstappen de hoofdprijs is. "We kunnen beter, we kunnen deze uitdagen."

"Als ik naar mijn carrière kijk en de volgende generaties die de Formule 1 bereikten, zie ik dat ze betere coureurs zijn dan ik. Ze hebben veel betere kennis", meent de Fin, die vervolgens met een lach toevoegt dat het 'talent waarschijnlijk wel hetzelfde' is. Hakkinen wijst naar de betere voorbereiding die coureurs op jonge leeftijd hebben op een carrière in de Formule 1. "Alles wat er om coureurs heen gebeurt die de Formule 1 binnenkomen: ze doen het beter, ze zijn beter voorbereid, ze zijn professioneler. Er is meer wetenschap die hen helpt om betere coureurs te worden", merkt de twintigvoudig Grand Prix-winnaar op.

Volgens Hakkinen staat één ding vast: "Max is op dit moment de ster. Hij blijft constant bezig met het verbeteren van zijn prestaties, misschien soms zelfs zonder dat hij dat zelf erkent. Hij wordt beter, rijdt sneller en kan alle records verbreken", is de 54-jarige oud-F1-coureur uit Vantaa overtuigd van de vaardigheden van Verstappen. "Het zou me niet verbazen als dat gebeurt. Hij zit bovendien in een goed team. Adrian Newey is een geweldige ontwerper en helpt bij het ontwerpen van deze fantastische auto. Hij maakt alle kans", aldus Hakkinen.

Mika Hakkinen ziet het wel gebeuren dat Max Verstappen alle F1-records verbreekt. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

Andere rijstijl

Bij Red Bull is Verstappen duidelijk de nummer één, wat hij dit seizoen heeft benadrukt met zijn ijzersterke prestaties in de eerste seizoenshelft. Sergio Perez kan geen echte weerstand bieden, al gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko onlangs al aan dat een tweede plaats voor de Mexicaan 'als een zege' voelt omdat Verstappen zo 'speciaal' is. Ziet Hakkinen iemand in het huidige Formule 1-veld die het Verstappen in hetzelfde materiaal wél lastig zou kunnen maken?

"Dat is lastig te beantwoorden, simpelweg omdat men - toen ik nog racete - afvroeg wat er zou gebeuren als ik in hetzelfde teams als Michael Schumacher zou zitten. Deze Formule 1-auto's zijn echter op maat gemaakt voor een coureur", legt Hakkinen uit. "De auto waarin Max rijdt is ook op maat gemaakt voor hem. De manier waarop hij stuurt is ontworpen naar zijn wensen. Als je een coureur in dezelfde auto zet, zal die een andere rijstijl hebben. Het zou dan misschien niet kunnen werken, misschien ook niet voor Max."

Volgens Hakkinen moet een coureur daarom in een team zitten waarin hij de auto naar zijn wensen kan laten ontwikkelen. "Er zijn zoveel geweldige coureurs... natuurlijk Lewis [Hamilton], een megawereldkampioen die door de jaren heen fantastisch werk heeft geleverd. George Russell is een ongelofelijke, hard werkende jonge coureur. Lando Norris, Oscar Piastri... Ik zou zeggen dat Piastri en Lando heel interessant zijn omdat zij elkaar echt uitdagen, tot het uiterste. Dat kan een interessante combinatie zijn." Een direct antwoord op de vraag wie Verstappen kan uitdagen blijft Hakkinen echter verschuldigd: "Ik weet het niet!", lacht de Fin.