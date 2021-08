Hakkinen vreest voor woordenstrijd tussen Hamilton en Verstappen

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton bereikte voor de zomerstop een climax toen de beide coureurs met elkaar in botsing kwamen in de eerste ronde van de Britse Grand Prix. De Mercedes-coureur probeerde de Nederlander aan de binnenkant van Copse in te halen, maar kwam daarbij met zijn linker voorwiel tegen het rechter achterwiel van Verstappen aan, waardoor de Red Bull-rijder met hoge snelheid in de bandenstapels crashte. Ondanks een straf ging Hamilton er op Silverstone vervolgens alsnog met de overwinning vandoor. Dat de Brit zijn zege vervolgens uitgebreid vierde, schoot bij Verstappen, die voor nader onderzoek naar het ziekenhuis was gebracht, in het verkeerde keelgat.

Eerder in het seizoen toonde Verstappen zich ook al niet gelukkig met de suggestie van Hamilton dat het vooral door toedoen van de regerend kampioen was dat de twee op dat moment nog niet met elkaar waren gecrasht. Hakkinen is bang voor een felle woordenstrijd, wanneer de twee kemphanen elkaar tijdens de tweede seizoenshelft nog eens tegenkomen op de baan. “Wanneer deze twee coureurs met elkaar in gevecht zijn, geeft geen van beide op. Ze blijven tot de finishvlag alles geven”, vertelt Hakkinen bij de Duitse zender RTL. “Hoe ze zich gedragen en hoe ze met elkaar vechten, is niets nieuws. We hebben in het verleden vaker fantastische coureurs wiel aan wiel zien strijden, waarbij ze elkaar soms raakten en soms ook van de baan gingen. Dat is onderdeel van het spel. Hoe het dit keer zal aflopen? Of we meer crashes gaan zien als op Silverstone? En of het tot een verbaal gevecht komt buiten de auto? Ik weet het niet. Als ze blijven crashen, dan zal het wel eindigen in een woordenstrijd. Maar dat is naar mijn mening niet hoe het moet. Dergelijke emoties horen op de baan te blijven.”

“Het moet een gezonde competitie zijn”, vindt de wereldkampioen van 1998 en 1999. “Een gezonde discussie is positief. Dus laat ze maar lekker ruzie hebben en bekvechten, zo lang het maar constructief is. Het zou voor ons toeschouwers mooi zijn als ze ons de hele tijd met goede informatie blijven voeden, waardoor wij ons af blijven vragen wie er gaat winnen. Voor de Formule 1 is dat briljant. Zo lang het constructief en gezond is, is het goed.”