Hakkinen: Voordeel Hamilton in F1-titelstrijd na dominante zeges

“Als de Formule 1 een tenniswedstrijd was, zou ik zeggen dat het ‘voordeel Hamilton’ is na zijn dominante zeges in Brazilië en Qatar. Hoewel Max Verstappen acht punten voorsprong heeft in het wereldkampioenschap, heeft Mercedes geantwoord door Lewis Hamilton een auto te geven waarmee hij echt kan vechten om zijn titel te verdedigen”, opent Mika Hakkinen zijn vaste column voor gokkantoor Unibet. In Qatar stond er inderdaad geen maat op zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. Hij was in de kwalificatie overtuigend de snelste en in de race leidde hij van start tot finish, zonder ook maar echt bedreigd te worden.

Concurrent Verstappen moest na een gridstraf als zevende aan de race in Losail beginnen, maar knokte zich al snel terug naar de tweede plek. Die hield hij vervolgens tot de finish vlag. “Na het drama in Brazilië was het in Qatar Max’ beurt om een gridstraf te krijgen, nadat hij niet afremde voor dubbele gele vlaggen – een van de belangrijkste veiligheidsregels in de Formule 1 die eist dat coureurs vertragen en voorbereid zijn om helemaal tot stilstand te komen”, toont Hakkinen begrip voor de vijf plaatsen gridstraf die de Nederlander kreeg voor het vergrijp.

Sportieve oorlog tussen Mercedes en Red Bull

Het verschil in het rijderskampioenschap is dus nog acht punten in het voordeel van Verstappen na de race in Qatar, terwijl Mercedes vijf punten voorsprong heeft bij de constructeurs. Daarbij wordt de strijd niet alleen op het asfalt gevoerd, maar ook in woord en daad buiten de baan. “In mijn ogen zien we een sportieve oorlog tussen Mercedes en Red Bull”, aldus Hakkinen. “Het is een strijd tussen Lewis en Max, teambazen Toto Wolff en Christian Horner en de 2.000 mensen die voor hen werken. We hebben al was gespannen momenten gezien en ik weet zeker dat er nog meer gaan komen.”

En daar tussenin staat de FIA, die het geheel in goede banen moet leiden. Hakkinen weet dat dit geen gemakkelijke klus is. “Zij hebben in Brazilië enkele moeilijke beslissingen genomen [met de diskwalificatie van Hamilton na de kwalificatie] en in Qatar moesten ze hetzelfde doen”, vervolgt de Fin zijn verhaal. “Wat het laat zien is dat de officials hun best doen om een gebalanceerde aanpak te hanteren door de coureurs te laten racen, maar iedereen er ook aan te herinneren dat de regels gevolgd moeten worden. Anders ontstaat er chaos.”

Na een weekend rust staat begin december de GP van Saudi-Arabië op de rol. Daar waar Hakkinen dus ‘voordeel Hamilton’ ziet, kan ook beredeneerd worden dat Verstappen in Jeddah voor het eerst op matchpoint staat. Hij moet achttien punten meer scoren dan zijn rivaal om de titel veilig te stellen, iets wat volgens Hakkinen een zware dobber wordt. “Op een circuit dat auto’s met goede topsnelheid een voordeel lijkt te geven, zal Hamilton voor niets minder dan de zege gaan. Als hij in Saudi-Arabië wint en de snelste ronde rijdt met Max op P2 – wat goed mogelijk is – dan gaan de twee coureurs met evenveel punten naar de laatste race. Dat zou een uitzonderlijk slot zijn van wat een ongelofelijk spannend seizoen is.”

