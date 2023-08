Hakkinen verwacht niet dat Red Bull-dominantie lang aanhoudt

Red Bull Racing was in 2022 een van de drie teams die bestraft werden voor overtredingen omtrent het budgetplafond. Williams leverde enkele gegevens te laat aan en kreeg een boete van 25.000 dollar, Aston Martin moest 450.000 dollar ophoesten vanwege een procedurele fout. Red Bull was het enige team dat in 2021 over het budgetplafond was gegaan en dat kwam de Oostenrijkse formatie op een boete van 7 miljoen dollar te staan, evenals een mindering in windtunneltijd. Daardoor kregen ze niet de gebruikelijke 70 procent ten opzichte van de basislijn, maar 63 procent voor het seizoen 2023.

Voorlopig voelt Red Bull daar weinig van, gezien zij het seizoen 2023 tot nu toe domineren. Alle twaalf de races voor de zomerstop werden gewonnen door Max Verstappen en Sergio Perez, waarbij Verstappen tien zeges op zijn naam schreef. Het is daardoor nog maar de vraag of Red Bull in 2024 de gevolgen van de beperkingen voor dit seizoen gaat voelen. Oud-Formule 1-coureur Mika Hakkinen verwacht in ieder geval niet dat de dominantie van Red Bull zo lang zal duren als het contract van Max Verstappen, die tot en met 2028 vastligt bij het Formule 1-team van de energiedrankjesfabrikant.

"Dat denk ik niet", geeft Hakkinen in een exclusief interview bij de lancering van de Heineken Player 0.0-campagne, een simcompetitie waarbij de hoofdprijs een simrace tegen Max Verstappen is, met Motorsport.com aan. "De regelgeving biedt kansen aan teams die niet winnen, [zij krijgen] meer windtunneltijd", doelt hij op het feit dat het laagst geklasseerde team het meeste tijd krijgt en de nummer één het minste. "We weten dat de windtunnel een ongelofelijk belangrijk element is in het sneller maken van de auto's."

"De teams met de beste technologie, die hun auto's in de windtunnel ontwikkelen en een goed begrip hebben van de data, zullen de toekomstige winnaars zijn. Red Bull wint op dit moment, maar het zou me oprecht verbazen als dit nog erg lang gaat duren", voegt de wereldkampioen van 1998 en 1999 toe. Hakkinen maakt wel meteen duidelijk dat dat niet betekent dat het van het ene op het andere jaar ineens ophoudt. "Ze zullen terugslaan. Het is een soort cirkel. We hebben teams als McLaren op het podium zien eindigen en ze worden weer erg sterk. Ik heb er vertrouwen in dat McLaren hen snel zal uitdagen", aldus de Viaplay-analist.