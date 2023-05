Na de eerste vijf races van het seizoen mag het geen verrassing heten dat Red Bull gezien wordt als de favoriet voor de zege in Monaco. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft zijn team wat meer in de underdogrol geplaatst door te stellen dat zij niet als favoriet het Grand Prix-weekend ingaan. Hakkinen ziet Red Bull wel als de favoriet, maar verwacht ook dat er verrassingen kunnen zijn. "Dit circuit speelt Red Bulls topsnelheid en aerodynamische efficiëntie niet in de kaart", aldus de Fin in zijn column voor Unibet. Hij verwacht dat Sergio Perez erop gebrand is om zijn zege van 2022 te herhalen, iets wat de Mexicaan zelf ook al aangaf.

Mocht het geen Red Bull worden, dan gaat het vizier volgens Hakkinen al snel naar Ferrari of Aston Martin. "Leclerc zal maximaal in de aanval gaan", voorspelt hij over de thuisheld. "Ferrari domineerde de kwalificatie vorig jaar en ze zullen hopen dat te kunnen herhalen. Teamgenoot Carlos Sainz kwalificeerde en eindigde op de tweede plaats, dus zijn vaardigheden in Monaco zijn duidelijk." Bij Aston Martin zou Fernando Alonso wel voor een verrassing kunnen zorgen. "Hij is in fantastische vorm. Het is geweldig om te zien en het nieuws dat Honda vanaf 2026 de partner wordt van Aston Martin zal het team een nog grotere boost geven."

Een team waar nog wat vraagtekens achter staan, is Mercedes. Dat team neemt dit weekend de updates mee die voor Monaco bedoeld waren. Teambaas Toto Wolff temperde de verwachtingen door te stellen dat het geen wondermiddel is, maar de W14 gaat er wel degelijk behoorlijk door veranderen voor Lewis Hamilton en George Russell. "Monaco is niet het beste circuit om een nieuwe ontwerpfilosofie te testen en ontwikkelen, maar als deze veranderingen Hamilton en Russell een betere connectie geven met de auto, zou dat een goede stap vooruit zijn op een baan waar vertrouwen beloond wordt."

Voor de fan is de Grand Prix van Monaco vaak een van de minder interessante races omdat er weinig inhaalacties plaatsvinden. Maar volgens Hakkinen is het vooral de uitdaging van mens en machine tegen de muren die dicht langs het circuit staan waar van genoten moet worden. "Sommige mensen zeggen dat Monaco te voorspelbaar is omdat het moeilijk is om in te halen, maar voor mij draait het om de uitdaging tussen jou als coureur en het circuit", schrijft Hakkinen. "Je moet nauwkeurig rijden en de auto op een andere manier tot de limiet pushen. Je moet ervoor zorgen dat je de muur niet aanraakt, het is makkelijk om een fout te maken en de ophanging of versnellingsbak te slopen. De muur heel lichtjes aanraken is prima! Dat is anders dan deze te raken..."

"De Formule 1-auto's van vandaag de dag zijn veel groter en zwaarder dan toen ik racete, deels dankzij de toegenomen veiligheid en crashstructuren, mede om plaats te bieden voor de hybridemotor en de batterij. Dat maakt het inhalen nog lastiger", legt Hakkinen uit. "Als de coureur voor jou een fout maakt, zijn er drie plaatsen waar je kunt inhalen: bocht 1, Sainte Devote, bocht 5, Mirabeau en bocht 10, de chicane na de tunnel. Maar als de coureur voor je geen fouten maakt en diens auto werkt wel, dan is inhalen geen optie en ben je afhankelijk van de strategie en pitstops."