Hakkinen en Bottas samen voor Team Finland in Race of Champions

De Race of Champions vindt op 5 en 6 februari 2022 plaats in het Zweedse Pite Havsbad op een off-road parcours van ijs en sneeuw. Ideale omstandigheden voor Scandinavische rijders. In september maakte Mercedes F1-coureur Valtteri Bottas al bekend aan de start te staan. Zijn teamgenoot voor de Nations Cup is nu ook bekend: niemand minder dan tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Hakkinen. Beide rijders nemen ook deel aan het individuele evenement.

“Ik kijk ernaar uit om weer te racen en eindelijk eens deel te kunnen nemen aan de Race of Champions”, aldus Hakkinen. “Het is iets heel anders dan racen in de Formule 1, maar ik hou van competitie en het is spectaculair om op sneeuw en ijs te rijden. Ik hoop bij mij thuis in Noord-Finland nog wat te kunnen trainen. Het is een eer om samen met Valtteri Bottas Team Finland te vertegenwoordigen. We gaan ons best doen om de titel te winnen en hopelijk zijn er veel Finse fans.”

Scandinavië zal sterk vertegenwoordigd zijn tijdens de Race of Champions, met onder meer negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen, drievoudig World Rallycross-kampioen Johan Kristoffersson en rallysterren Petter en Oliver Solberg.