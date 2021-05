Max Verstappen leek zondag op weg naar zijn tweede zege van het F1-seizoen 2021, maar de Red Bull-coureur moest in Spanje toch zijn meerdere erkennen in Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen werd verrassend genoeg voor een tweede keer naar de pits gehaald door Mercedes. Op nieuwe banden reed hij het gat naar Verstappen overtuigend dicht, waarna hij in één poging langs de Nederlander ging voor zijn 98ste zege in de Formule 1.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen is in zijn column voor Unibet enthousiast over de strategische keuze die Mercedes maakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya. “Voor sommigen leek dit een fout doordat Lewis met 22 seconden achterstand op leider Max Verstappen terugkeerde op de baan. Maar de strategen van Mercedes wisten dat de wereldkampioen de snelheid had om de Red Bull-Honda bij te halen en te passeren”, schreef de Fin. Het is volgens Hakkinen overigens niet het geval dat de strategie met twee pitstops helemaal uit de lucht kwam vallen.

“Dit werd het hele weekend al gepland door Mercedes. Ze gaven Lewis en Valtteri op zondag een optie met twee stops doordat ze twee sets mediums beschikbaar hadden - een nieuwe set een een gebruikte set - terwijl Red Bull Max maar één set mediums gaf voor de race.” Dit noemt Hakkinen ‘typerend’ voor Mercedes. “Het is ook de reden waarom Lewis en Valtteri weten dat zij op dit moment voor het beste team in de F1 rijden. Niet alleen in de auto snel genoeg om te strijden met de zeer sterke Red Bull, het team presteert uitmuntend met hun strategische calls.”

Qua pure snelheid lijkt het verschil tussen Mercedes en Red Bull te verwaarlozen, zoals het minimale verschil tussen Hamilton en Verstappen in de Spaanse kwalificatie lieten zien. Het verschil moet daardoor op andere punten gemaakt worden en Hakkinen ziet dat Mercedes daar op strategisch vlak uitstekend in slaagt. “Kijkend naar de eerste vier races heeft Mercedes het fantastisch gedaan door de strategie te gebruiken om een voordeel te pakken op Red Bull. De kleine foutjes van Max boden ook kansen aan Lewis.”