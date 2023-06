De Formule 1 is dit weekend te gast op de Red Bull Ring voor het tweede sprintraceweekend van 2023. De omloop nabij Spielberg lijkt met enkele lange rechte stukken en een rondetijd van net iets meer dan een minuut op het oog een relatief eenvoudig baantje, maar Mika Hakkinen weet dat schijn bedriegt. "Het is best een technisch circuit. De rechte stukken worden opgevolgd door langzame bochten, hoge kerbstones en een kans om fouten te maken als je niet voorzichtig bent", spreekt de tweevoudig winnaar in Oostenrijk uit ervaring. "Er zijn geweldige kansen om in te halen, vooral in bocht 3, maar ook in bocht 1 en bocht 4. Als je precies bent en een auto met goede tractie uit langzame bochten hebt, kun je veel terrein goedmaken."

Met vier overwinningen is Max Verstappen de succesvolste Formule 1-coureur ooit op de Red Bull Ring. Overeenkomst tussen al deze zeges is dat ze behaald werden onder droge omstandigheden, maar dit weekend is er kans op regen. Hoewel dat momenteel vooral voor de zaterdag geldt, is het niet uitgesloten dat er tijdens de zondagse race wat neerslag valt. In combinatie met de zaterdagse sprintrace is dat volgens Hakkinen een uitgelezen kans voor de concurrentie om Verstappen en Red Bull te verslaan. "Als dat gebeurt en we bedenken dat Mercedes verwacht dat deze baan beter bij hun auto past dan Canada, dan gaat Lewis Hamilton hard pushen om Fernando Alonso te verslaan voor de zege. Red Bull heeft tot dusver alle acht races gewonnen, dus misschien is dit het weekend voor een verandering!"

Strijd Mercedes-Aston Martin briljant om te zien

Het duel van Hamilton en Alonso in Canada is tekenend voor de strijd die Mercedes en Aston Martin momenteel met elkaar voeren om de tweede plek bij de constructeurs. Daar waar Verstappen en Red Bull al een ruime voorsprong hebben opgebouwd, zitten de achtervolgers dicht bij elkaar. Hakkinen geniet daarvan. "Achter Max is er zoveel om van te genieten, want Aston Martin strijdt met Mercedes. Het was geweldig om Alonso en Hamilton in Canada op het podium te zien met Max - drie geweldige wereldkampioenen samen op het ereschavot", stelt de wereldkampioen van 1998 en 1999. "Fernando en Lewis beginnen het gat met Checo [Perez] in het kampioenschap te dichten. Net als Checo hebben hun teamgenoten ook wat problemen gehad."

Daar waar Alonso en Hamilton weinig voor elkaar onderdoen in het kampioenschap, is het verschil tussen Lance Stroll en George Russell veel groter. Doordat Russell naar verhouding beter presteert dan de Canadees van Aston Martin, heeft Mercedes momenteel de overhand in de stand bij de constructeurs. "Het wordt voor deze teams heel belangrijk om te focussen op consistente prestaties van beide coureurs", ziet Hakkinen als de doorslaggevende factor in deze strijd. "Aston Martin introduceerde in Canada upgrades, terwijl Mercedes dat in Monaco deed. Ze lieten zich echter sterk zien in Barcelona en Montreal, dus het gevecht tussen deze twee teams is briljant om te zien."