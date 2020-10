Hakkinen over succes Hamilton: “Blijven winnen is niet makkelijk”

Als tweevoudig wereldkampioen weet Hakkinen wat er nodig is om succes te hebben in de Formule 1. Hij stelt in zijn vaste column voor Unibet dan ook dat het niet van één of twee factoren afhangt. “Het is niet makkelijk om een Grand Prix te winnen, dus het is heel bijzonder om dat zo vaak te herhalen in veertien jaar Formule 1. Lewis mag daar met recht trots op zijn”, zei Hakkinen. Tussen 1997 en 2001 was hij zelf twintig keer de sterkste in de Formule 1, wat hem wereldtitels opleverde in 1998 en 1999.

Hamilton won het gros van zijn races in zijn periode bij Mercedes, en met name sinds de introductie van de hybride V6-turbomotoren in 2014. Het Duitse fabrieksteam heeft sindsdien eigenlijk ieder jaar de sterkste auto gehad en Hakkinen kan niet ontkennen dat de regerend kampioen daarvan geprofiteerd heeft. “Om races en titels te winnen zijn veel dingen nodig, waaronder een geweldige auto, een sterke teamgenoot en een uitstekend team met mensen om je heen. Lewis heeft hier duidelijk van geprofiteerd bij Mercedes”, vertelde Hakkinen. “Maar je moet zelf uiteindelijk presteren. Ongeacht hoe goed de auto is, je moet zelf rijden, de systemen opereren, de juiste strategie uitvoeren en, het allerbelangrijkste, een heel goede coureur zijn.”

Dat laatste maakt het volgens Hakkinen dan ook zo bijzonder dat Hamilton al veertien jaar meedraait in de top van de Formule 1. “Lewis’ kunde om te winnen en dat langere tijd te blijven herhalen, beginnend op 21-jarige leeftijd tot en met nu als 35-jarige, is geen eenvoudige klus. Ik weet hoeveel energie het kostte om de titel twee keer te winnen. Toen ik stopte met racen in de F1 wist ik dat het moment juist was - op 33-jarige leeftijd - dus niemand zou moeten denken dat Lewis zo presteert omdat hij simpelweg de beste auto heeft. Je hebt daar de kwaliteiten, fitheid, toewijding en focus voor nodig om te blijven winnen, en Lewis heeft duidelijk een manier gevonden om dat te doen.”