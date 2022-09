Hakkinen prijst McLaren met Piastri: "Willen coureurs die vol gas gaan"

Op de vrijdag van het Nederlandse Grand Prix-weekend maakte de Contract Recognition Board van de FIA een einde aan een Formule 1-rel die al wekenlang gaande was. Oscar Piastri rijdt vanaf 2023 bij McLaren en wordt teamgenoot van Lando Norris. Piastri vervangt de tegenvallende Daniel Ricciardo, die de grootste moeite heeft om zijn draai te vinden met de F1-wagens van de mannen uit Woking. Mika Hakkinen, die met McLaren wereldtitels won, stelt dat zijn oude werkgever de juiste keuze heeft gemaakt. "McLaren beschikt volgend jaar over een ijzersterke line-up. Iedereen weet dat Lando ontzettend snel is en Oscar een exceptioneel talent, met een prachtige toekomst", aldus de Fin in zijn column voor Unibet. "Oscar won het kampioenschap in de Formule Renault, Formule 3 en Formule 2."

Volgens de oud-F1-coureur heeft het McLaren-management juist gehandeld. "Zak Brown en Andreas Seidl hebben er goed aan gedaan om hem binnen te halen. Ze willen twee coureurs die ervoor gaan en elk weekend volgas gaan. Dit is een beslissing op de toekomst gericht." Het aannemen van Piastri ging echter niet zonder slag of stoot. Alpine was ervan overtuigd een rechtsgeldig contract met de jonge Australiër te hebben. McLaren zei hetzelfde en dus werd de CRB erbij gehaald. Zij gaven Alpine ongelijk. Hakkinen vindt het belangrijk dat er een dergelijke commissie is. "De CRB-beslissing over de contracten van Alpine, Oscar en McLaren toont ook aan wat voor belangrijke rol deze commissie speelt. Zij zagen de contracten in, maakten een heldere beslissing en een einde aan de verwarring. Het is een geweldig vooruitzicht met Oscar en Lando in 2023. Het laat zien hoe ambitieus McLaren is."

Ricciardo is het grootste slachtoffer in deze zaak. De Australiër staat na 2022 met lege handen en moet op zoek naar een nieuwe werkgever. De Formule 1 heeft nog diverse plaatsen open, waaronder bij Alpine en Haas. Daarnaast wordt de achtvoudig Grand Prix-winnaar ook in verband gebracht met een reserverol bij Mercedes. Ricciardo neemt landgenoot Piastri in ieder geval niets kwalijk.