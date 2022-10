Het seizoen verliep oorspronkelijk niet vlekkeloos voor Red Bull. Nieuwe reglementen betekende dat het tijd was voor de ontwerpers van de auto’s om uit te blinken. De performance van de Ferrari was aan het begin van het seizoen beter dan die van het team uit Milton Keynes en met drie uitvalbeurten in de eerste drie races was de achterstand in het constructeurskampioenschap al vrij snel redelijk fors. Red Bull bleef rustig en naarmate het seizoen vorderde begon de RB18 steeds beter te werken, met name in handen van Max Verstappen kwam de wagen steeds beter tot zijn recht. Verstappen nam de leiding in het kampioenschap over in de zesde race van het seizoen en besliste de titelstrijd afgelopen zondag in Suzuka.

Dat laatste is volgens Hakkinen te danken aan de intelligentie van Adrian Newey. Als Chief Technical Officer van Red Bull heeft hij een belangrijke taak vervuld door de nieuwe reglementen van de auto zo goed mogelijk te interpreteren. “Ik ben erg blij voor Adrian”, schrijft Hakkinen in zijn column voor Unibet. “Het was dankzij zijn werk bij McLaren dat ik geweldige auto’s had waarmee ik allebei mijn wereldtitels (1998 en 1999) kon winnen. Zoveel jaar later en hij levert nog steeds fantastisch werk. Hij is de meest succesvolle ontwerper in de geschiedenis van de Formule 1. Uiteraard heeft hij uitstekende engineers om zich heen, maar zijn technische leiderschap is simpelweg briljant. Het is geweldig om te zien hoe Adrian en zijn team optimaal gebruik heeft gemaakt van de nieuwe reglementen”, aldus de Fin.

Verstappen domineert

Dit seizoen was een voorbeeld van hoe mens en machine samenkomen. Dat liet Max Verstappen ook zien in de afgelopen race in Japan, volgens Hakkinen. “Dat was een fantastische prestatie van Max. Dit is het soort race waar je van droomt als je het kampioenschap kunt beslissen.” Hakkinen zag Verstappen een slechte start hebben, maar het talent van de Nederlander kwam bovendrijven toen hij de eerste bocht inging. “Dat was typisch voor een kartracer. Max gebruikte al zijn ervaring om de controle weer in handen te krijgen. Vanaf dat moment was hij onverslaanbaar.”

Hakkinen concludeert dat Verstappens twaalfde overwinning in Japan aantoont hoe erg hij dit kampioenschap verdiende. “Hij domineerde”, sluit de Fin af.