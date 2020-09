Hakkinen: "Niets gestolen aan overwinning van Gasly"

Gasly was de race op de hogensnelheidstempel als tiende gestart, maar vond zichzelf na twee safety cars en een rode vlag-situatie opeens terug aan de leiding van de wedstrijd. Deels kwam dat door het matige presteren van de gebruikelijke topteams en -coureurs, maar Hakkinen wijst elke vorm van geluk van de hand, zo laat hij in column voor Unibet weten. “Dit was geen cadeau. Hij kwalificeerde zich als tiende, het team maakte de juiste keuze door hem vlak voor de safety car naar binnen te halen voor zijn pitstop. En toen de race na de crash van Charles Leclerc werd herstart, deed Gasly er alles aan om Lance Stroll in te halen voor de tweede plek achter Lewis Hamilton. Toen de wereldkampioen naar binnen moest voor zijn tijdstraf van tien seconden, wist Pierre dat het zijn race kon worden en hij greep die kans met beide handen aan. Uiteindelijk hadden Pierre en zijn team hun zaakjes beter voor elkaar dan alle andere teams en hij verdient de zege dan ook echt.”

Hakkinen werd in 1998 en 1999 wereldkampioen met McLaren en was dan ook verheugd met het optreden van Carlos Sainz en Lando Norris die tweede en vierde werden, het beste resultaat voor het team uit Woking in jaren. “Net als bij de overwinning van Pierre had het optreden van McLaren niets te maken met geluk. Ze kwalificeerden zich als derde en zesde. Carlos was – buiten de dominante Mercedessen – beter dan wie ook. Ik heb mijn wereldtitels bij McLaren behaald en heb natuurlijk nog warme banden met het team. Ik weet hoe hard iedereen werkt om het team weer competitief te krijgen. Zak Brown en Andreas Seidl hebben in relatief korte tijd al veel bereikt, zowel commercieel als technisch.”

Komend weekend wacht (op Mugello) een nieuwe Grand Prix. Hakkinen verwacht dat Mercedes en Red Bull lessen hebben getrokken uit afgelopen weekend en er zondag gewoon weer zullen staan. Toch sluit de Fin niet uit dat AlphaTauri, McLaren en Racing Point opnieuw voor een stuntje kunnen zorgen. “Ze hebben nu aan het succes kunnen ruiken en er is niets beters om wat extra motivatie te krijgen."