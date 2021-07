Hakkinen: Ongeluk tussen Verstappen en Hamilton was race-incident

Max Verstappen was de Britse Grand Prix van pole-position vertrokken nadat hij op zaterdag de eerste sprintrace in de historie van de Formule 1 had gewonnen. Naast hem op de eerste startrij stond Lewis Hamilton. Direct na het doven van de lichten ontstond een geweldig duel tussen beide titelpretendenten, die nog voor het einde van de eerste ronde in tranen eindigde. Hamilton probeerde in Copse Corner binnendoor in te halen, raakte daarbij met zijn linker voorwiel het rechter achterwiel van Verstappen. Die schoof daardoor van de baan en kwam hard tot stilstand in de bandenstapel.

Hoewel de race voor Verstappen al binnen een ronde voorbij was, had Mika Hakkinen genoten van het gevecht tussen de beide coureurs die op de toppen van hun kunnen reden. “Max heeft veel vertrouwen”, aldus de wereldkampioen van 1998 en 1999 in zijn column voor Unibet. "Hij heeft dit jaar al vijf Grands Prix gewonnen en leidt het wereldkampioenschap. Hij had een geweldige start en was niet van plan om zijn positie gemakkelijk aan Lewis af te staan, zeker niet in zo'n snelle bocht die uitmondt in een complex van drie bochten - Maggotts, Becketts en Chapel - waar inhalen niet echt mogelijk is. Lewis heeft evenveel vertrouwen in zichzelf en zijn auto. Hij heeft al zoveel successen geboekt en zoveel ervaring, wat betekent dat hij erg gefocust is op de overwinning en op het veroveren van zijn positie op Max.”

Na 53 seconden kwam in Copse Corner een vroegtijdig einde aan het duel. Volgens Hakkinen was de botsing een puur race-incident. “Als je met zulke snelheden racet en voor de overwinning gaat, kunnen dit soort dingen soms gebeuren. Als topcoureur, die voor het wereldkampioenschap gaat, ben je er niet om je terug te trekken. Het is onze taak om te racen, en ik weet uit eigen ervaring dat wanneer je wiel aan wiel racet, er altijd de mogelijkheid is dat de wagens elkaar raken.”

Wel schrok Hakkinen flink van de impact van het ongeluk. “Toen ik ze elkaar zag raken, stond ik op en dacht ik 'Oh mijn God', want het is zo'n snelle bocht. Het is een hele snelle bocht en niet één waar je er vanaf wilt schieten. Ik ben erg blij dat Max ongedeerd is gebleven. Het is opnieuw een teken hoe sterk deze auto's zijn en het fantastische werk dat de FIA doet om ervoor te zorgen dat je na zo'n botsing weg kunt lopen. Bij 51G is dit het soort van impact dat in het verleden niet gemakkelijk te overleven zou zijn geweest.”

Vooruitblikkend op de rest van het seizoen denkt Hakkinen dat de strijd tussen Verstappen en Hamilton nu in een nieuwe fase is aanbeland. “Zo’n ongeval zal echt het vuurtje tussen deze jongens en hun strijd om het wereldkampioenschap doen oplaaien. Geen van beiden zal dat ongeval willen herhalen, maar ze zullen nog vastberadener zijn om de volgende keer dat ze in zo'n spannende strijd verwikkeld zijn, niet van het gaspedaal te gaan. We gaan ze hard zien vechten voor de rest van het seizoen. Het gaat echt fascinerend worden.”