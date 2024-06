Häkkinen snapt nieuw F1-contract Pérez wel: "Ideale teamgenoot"

Dinsdag maakte Red Bull Racing bekend dat het de samenwerking met Sergio Pérez nog twee jaar voortzet. Over de toekomst van de Mexicaanse coureur bij het team was vorig jaar nog veel te doen, maar in de eerste races van het seizoen 2024 heeft hij de Red Bull-top ervan overtuigd dat hij de juiste man is voor het zitje naast Max Verstappen. De contractverlenging heeft tot wat verbazing geleid, aangezien zijn positie vorig jaar nog onder druk stond en hij momenteel vijfde staat in het kampioenschap terwijl Red Bull ziet dat Ferrari en McLaren naderen.

Volgens tweevoudig F1-kampioen Mika Häkkinen is het echter niet zo'n vreemde keuze geweest van het Oostenrijkse concern. "Er is geen reden voor een team om de line-up te veranderen wanneer deze een één-twee heeft opgeleverd in het coureurskampioenschap van 2023", schrijft hij in zijn column voor Unibet. "Het is belangrijk dat coureurs binnen een team elkaar pushen, maar het is ook belangrijk dat er harmonie is. Dit seizoen heeft Checo enkele zware weekenden gehad in San Marino [Imola] en Monaco, maar daarvoor had hij drie tweede plaatsen gepakt, evenals een podium in China. Dat is ook precies waarom hij een ideale teamgenoot is voor Verstappen en balans brengt binnen Red Bull."

Häkkinen weet uit ervaring dat die harmonie binnen een team van groot belang is als het team succesvol wil zijn en blijven. "Het is heel belangrijk dat er geen conflict is tussen de coureurs, want dat kan een team volledig kapot maken. Ik heb in mijn carrière veel snelle teamgenoten gehad, maar het is heel simpel: als snellere coureur heb jij het voordeel. Dat betekent een betere startpositie en een optimale racestrategie, maar het zorgt er ook voor dat het team zijn ontwikkeling op jou richt."

Zo'n situatie kan echter ook een verkeerd beeld schetsen, meent Häkkinen. Zo kan het dus bijvoorbeeld overkomen alsof een bepaalde coureur binnen het team de voorkeur geniet, maar wat volgens de Flying Finn vaak gebeurt is dat de snellere coureur 'de performance en data genereert die de ontwikkeling van het team sturen'. Dat de harmonie van belang is, wordt volgens Häkkinen ook duidelijk uit de situatie bij Alpine. In Monaco kwamen Esteban Ocon en Pierre Gasly in contact met elkaar, waarbij Ocon uitviel en Gasly schade opliep. "De botsing tussen de Alpine-teamgenoten in Monaco was een bruut voorbeeld van wat er fout kan gaan. In tegenstelling tot Red Bull, heeft Alpine besloten om niet verder te gaan met dezelfde line-up in 2025. Esteban moet een ander team vinden. Zowel hij als Pierre is snel, maar met twee in één werkt gewoon niet in de Formule 1."