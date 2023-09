Ferrari ging vorig jaar goed van start en was eigenlijk sterker dan Red Bull Racing. Naarmate 2022 vorderde viel de Scuderia door diverse redenen naar achteren en verloor het de aansluiting met het team van Max Verstappen en Sergio Perez. In de winter is hard gewerkt aan de SF-23, maar niet op de juiste manier. Niet alleen is het gat naar Red Bull nóg groter geworden, ook Mercedes en Aston Martin zijn voorbijgegaan aan het Italiaanse Formule 1-team. Charles Leclerc is de enige coureur dit dit F1-seizoen het podium wist te bereiken met twee derde plaatsen en een tweede.

Komend weekend staat de Grand Prix van Italië op het programma, de thuisrace van Ferrari. Mika Hakkinen, die in zijn McLaren-tijdperk de voornaamste uitdager was van Ferrari-coureur Michael Schumacher, ziet het echter somber in voor de Italianen. De Fin blikt bij Unibet vooruit en verwacht niet dat Ferrari de tifosi kan belonen met een podiumplek, laat staan met een zege. "Ferrari heeft dit jaar nog niet de snelheid en consistentie, dus het wordt voor Charles Leclerc en Carlos Sainz lastig om in hun thuisrace voor het podium te vechten. Het team staat in het constructeurskampioenschap misschien maar veertien punten achter Aston Martin, dat laat alleen niet het echte beeld zien. Fernando scoorde driekwart van alle punten. Carlos en Charles gaan gelijk op. De Ferrari is dus de vierde beste auto dit seizoen."

De tweevoudig wereldkampioen verwacht juist dat Mercedes sterk presteert op Monza, dit nadat de prestaties in Zandvoort ietwat tegenvielen met een zesde en zeventiende plek. "Lewis Hamilton won de Italiaanse Grand Prix vijf keer", vervolgt Hakkinen. "In Zandvoort had hij het idee dat de auto best sterk was. Hoewel de strategie niet ideaal was, was de snelheid er wel. We moeten er dus rekening mee houden dat hij en George Russell zich sowieso in de kwalificatiestrijd mengen." Ook van zijn oude werkgever McLaren verwacht de inmiddels 54-jarige oud-coureur veel. "Lando Norris werd in Silverstone tweede, derde in Hongarije en weer tweede in Nederland. Ondanks dat de race pace in Nederland wat minder was, verwacht ik wel een goed resultaat in Italië. We gaan er allemaal weer vanuit dat Max domineert, maar sta er niet verbaasd van te kijken als McLaren Mercedes, Ferrari en Aston Martin in de weg kan gaan zitten voor een podium."

Red Bull en Verstappen weer favoriet

Red Bull Racing, en met name Verstappen, vangt het Italiaanse raceweekend als topfavoriet aan. Op Circuit Zandvoort pakte de Nederlander zijn elfde overwinning van 2023. Voor Hakkinen is het dan ook meer de vraag wie er tweede wordt. "Dat is waar we ons op moeten focussen zolang Max door blijft gaan met het winnen van races. Hij rijdt briljant. De auto heeft tevens de kwaliteit om voor pole te gaan, wat een voordeel is. Sergio Perez moet zich bij Max op de eerste startrij kunnen voegen als hij een nette kwalificatie rijdt." Toch verwacht hij Verstappen zondag weer op de hoogste tree van het ereschavot. "McLaren toonde een hoge topsnlheid, dus ik denk dat Lando en Oscar Piastri voor een verrassing kunnen zorgen, zelfs als niemand Verstappen kan stoppen als hij zijn tiende opeenvolgende zege pakt."