Hakkinen na Hongarije: "WK Formule 1 is volledig veranderd"

De Grand Prix op de Hungaroring verliep niet geheel volgens plan voor Red Bull. Hoewel hij zijn beschadigde auto nog wel over de finishlijn wist te brengen, zat de race er voor Max Verstappen feitelijk al na de grote crash in de eerste ronde op. Sergio Perez wist dit keer – in tegenstelling tot eerder dit jaar in Baku – de meubelen niet te redden, want hij was bij hetzelfde ongeluk betrokken en viel korte tijd later uit.

De aanrijding in de openingsronde was letterlijk en figuurlijk een flinke klap voor het team uit Milton Keynes, schrijft Mika Hakkinen in zijn column voor Unibet. “In twee races is het wereldkampioenschap Formule 1 volledig veranderd. Bij hun vertrek uit Oostenrijk had Red Bull Racing een grote voorsprong in zowel het rijders- als constructeurskampioenschap, maar nu leiden ze geen van beide”, concludeert de Fin. “Het was de schade aan de auto's van Red Bull die de race en het kampioenschap echt hebben veranderd. Met Sergio Perez uit de race en de auto van Max met veel schade is het eigenlijk een wonder dat hij de race uitreed en een punt scoorde. Dit was een zeer moeilijke dag voor het team.”

Meer nog dan het puntenverlies baart echter de tegenvallende prestatie van Red Bull in de kwalificatie Hakkinen zorgen. Mercedes had op zaterdag duidelijk de snellere auto op een circuit dat vooraf meer geschikt leek voor Red Bull. “Ik had echt verwacht dat Red Bull dit weekend zou domineren, gezien de sterke punten van hun auto en zijn geschiktheid voor krappe circuits. Maar Mercedes heeft de afgelopen weken briljant gereageerd, upgrades doorgevoerd en echt teruggevochten”, prijst Hakkinen de stal uit Brackley. “Toen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas in de kwalificatie de eerste rij veroverden, was dat een duidelijk teken dat Mercedes een stap vooruit had gezet. De marges zijn klein, maar in zo'n spannende strijd telt elke verbetering echt.”

“Het is te moeilijk te voorspellen welke team- en rijderscombinatie het wereldkampioenschap gaat winnen”, besluit Hakkinen. “In twee weken tijd is de balans verschoven en ik denk dat we in de tweede helft van het seizoen nog veel meer wisselende kansen gaan zien.”