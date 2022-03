Hakkinen: Verstappen twee tienden per ronde sneller door F1-titel

“Ik weet zeker dat hij sneller zal zijn dan ooit”, zegt Mika Hakkinen in een video voor online wedkantoor Unibet, waar hij als ambassadeur aan verbonden is. “Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het winnen van het kampioenschap je ongeveer twee tienden per ronde sneller maakt. Dat is misschien moeilijk te geloven, maar je krijgt er meer vertrouwen van. Je gaat nog preciezer rijden. Je weet dat je niet altijd volgas hoeft te gaan en je weet wat er nodig is voor een goede ronde. Ik denk dat dit ook voor Max zal gelden.”

Hakkinen is benieuwd of Verstappen iets meer ingetogen zal rijden, nu hij zijn doel om wereldkampioen te worden gehaald heeft. “De vraag is hoeveel risico hij nog bereid is te nemen”, aldus de wereldkampioen van ’98 en ’99. “We hebben gezien hoeveel risico hij in het verleden nam. Het is afwachten in hoeverre hij daarmee doorgaat.”

Twijfels over RB18

Red Bull lijkt een prima voorseizoen achter de rug te hebben, maar mocht de RB18 tijdens de eerste races van 2022 tegenvallen, dan verwacht Hakkinen dat Verstappen daar kalm mee om zal gaan. “Ik denk dat een magere start van het seizoen geen invloed zal hebben op zijn vertrouwen. Hij weet dat het een lang seizoen is en zal blijven vechten. Hij weet dat het team over een goed budget en getalenteerde mensen beschikt. Hij zal onverminderd gas blijven geven.”

Wat betreft de auto heeft Hakkinen nog wel zo zijn twijfels. “Adrian Newey heeft de auto’s ontworpen waarmee ik mijn kampioenschappen heb behaald. Hij weet hoe hij de ultieme prestaties uit een wagen kan halen. Daar is hij zeer bedreven in”, stelt Hakkinen. “Hij komt niet met een auto die hij niet begrijpt. Hij wil elk onderdeel van de wagen begrijpen, zodat hij die verder kan ontwikkelen. Maar op basis van mijn ervaringen kan ik zeggen dat de betrouwbaarheid een vraagteken is. De auto zou wel eens vrij fragiel kunnen zijn. Ik vraag me af of hij betrouwbaar genoeg zal zijn.”