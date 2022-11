Max Verstappen werd in de laatste ronde gesommeerd Sergio Perez weer voorbij te laten in verband met de tweede plek in het kampioenschap. De regerend wereldkampioen weigerde dit en maakte via de radio duidelijk niet gediend te zijn van dergelijke vragen. Hoewel de kwestie volgens diverse heren bij Red Bull Racing intern is opgelost en de blik op Abu Dhabi wordt gericht, lijkt het dat er meer aan de hand is in Milton Keynes. Hoe dan ook vindt voormalig wereldkampioen Mika Hakkinen dat het team altijd op de eerste plaats komt. "Als er een afspraak is gemaakt over de samenwerking tussen jou en je teamgenoot, dan is het altijd het beste om je daaraan te houden. Niemand van ons kent natuurlijk de precieze afspraken tussen Max en Red Bull. Het is duidelijk dat hij de eerste coureur is. In ruil daarvoor bracht hij het team twee wereldtitels", zegt de Fin zijn column voor Unibet.

Checo liet ook zijn mening via de radio horen en stak deze na de race ook niet onder stoelen of banken. De Mexicaan riep dat Verstappen zijn ware aard toonde en dat hij zijn teamgenoot in het verleden aan beide titels hielp. Hakkinen weet dat Perez van grote waarde is (geweest). "Sergio heeft Max vaak goed geholpen. Ze hebben dit jaar samen de constructeurstitel gewonnen. Max doet er goed aan om Sergio te helpen tweede te worden bij de coureurs. Vooral nu Sergio en Charles Leclerc op gelijke hoogte staan", vervolgt de kampioen van 1998 en 1999. "Ik heb gelezen dat Christian Horner bevestigt dat de kwestie is besproken en ze zich in Abu Dhabi op de tweede plek van Perez richten. Het wordt interessant om te zien wat er gebeurt."

De seizoensfinale in Abu Dhabi staat voor komende zondag op de planning. Voor het kampioenschap worden daar diverse gevechten beslist. Checo en Leclerc knokken dus voor de tweede plek, terwijl Ferrari alles gaat proberen om Mercedes achter zich te houden. Ook achter de top-drie teams ligt het een en ander nog open. "Er staat nog veel op het spel", zegt Hakkinen.

Terechte straf voor Verstappen?

Verstappen was echter bij nog een incident betrokken. Op het Autodromo Jose Carlos Pace kwam de Nederlander in de vorm van Lewis Hamilton een oude bekende tegen. Het tweetal kwam met elkaar in aanraking, waardoor beide wagens schade opliepen. Verstappen werd als schuldige aangewezen en moest bij een pitstop vijf tellen straf inlossen. Hakkinen is het niet eens met de beslissing van de stewards en bestempelt de clash als een race-incident. "Niemand wil crashen, helemaal niet twee coureurs die weten hoe het is om te winnen. Max had gas los kunnen laten, maar deze beslissingen moeten in een fractie van een seconde worden gemaakt", gaat de voormalig McLaren-coureur verder.

Hakkinen haalt twee belangrijke punten uit het incident. "Het eerste punt is dat Lewis zich daarna briljant naar voren reed, tweede werd en zelfs George nog onder druk zette voor de overwinning. Dit was echt indrukwekkend om te zien. Het tweede punt is dat Max' pitstop voor een nieuwe voorvleugel slechts tien tellen kostte. Dat is een ongelofelijk sterke pitstop van de Red Bull-monteurs. Zij kregen zijn auto weer op orde en daardoor was hij in staat volle bak te gaan en zesde te worden. Het was niet het beste resultaat uit zijn loopbaan, maar het was wel een geweldige prestatie van Red Bull."

