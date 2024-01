Na drie achtereenvolgende wereldkampioenschappen is Max Verstappen ook komend seizoen de favoriet voor de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander is daarmee op weg naar zijn vierde wereldtitel, waarmee de 26-jarige coureur het record van zeven kampioenschappen in zicht krijgt. Michael Schumacher en Lewis Hamilton delen dat record nu nog, maar volgens Mika Hakkinen kan Verstappen degene zijn die dat indrukwekkende aantal voorbijstreeft. "Hij is op de goede weg", verklaart de tweevoudig F1-kampioen in gesprek met Bild.

Hakkinen ziet dat Verstappen de afgelopen jaren enorm gegroeid is, maar ziet dat er nog heel wat moet gebeuren voordat de Red Bull-coureur op het recordaantal van zeven titels komt. "Wat Max de afgelopen jaren behaald heeft, is ongelofelijk. Maar om op gelijke hoogte te komen moet hij nog vier kampioenschappen winnen", vertelt de Fin. "Max heeft het talent om de beste aller tijden te worden, maar dat ligt niet alleen maar aan hem." Gevraagd wat de 55-jarige ex-coureur daarmee bedoelt, antwoordt hij: "De teambaas, de pitcrew, het management. Alles moet kloppen. Dat was bij Lewis en Michael zo, daarom hadden zij hun [dominante] periode."

Zoals gezegd is Verstappen in 2024 de grote titelfavoriet in de koningsklasse van de autosport. De RB19 was vorig jaar met de Limburger achter het stuur nagenoeg onverslaanbaar en de combinatie verbrak het ene na het andere record. Aangezien de technische regels gelijk zijn gebleven, is de verwachting dat Red Bull ook komend jaar de dominante auto aflevert. Hakkinen denkt echter dat er ook genoeg coureurs kansen ruiken om de Oostenrijkers in 2024 het een stuk lastiger te maken. De Fin ziet bij zijn voormalige werkgever de grootste concurrenten. "Ik verwacht veel van McLaren", noemt de winnaar van twintig Formule 1 Grands Prix. "Nadat zij vorig jaar een dramatische seizoenstart hadden, hadden ze zich goed en bovenal constant doorontwikkeld. Met Lando Norris en Oscar Piastri hebben zij naast Ferrari het sterkste rijdersduo."

Of Norris en Piastri net zo sterk zijn als de Fin en zijn teamgenoot David Coulthard tussen 1996 en 2001 waren, weet Hakkinen nog niet: "Maar ze hebben beiden de potentie om wereldkampioen te worden. Piastri zet Norris onder druk en ik denk dat Verstappen dat dit jaar ook gaat voelen."