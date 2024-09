Häkkinen ziet Verstappen worstelen: "Ik zie een omslag"

Ondanks dat Red Bull Racing goed aan het huidige Formule 1-seizoen begon, was het vanaf het eerste moment onrustig. Het begon met beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van teambaas Christian Horner. Later in het seizoen maakten topontwerper Adrian Newey en sportief directeur Jonathan Wheatley bekend dat zij vertrekken en nu zakken de resultaten ook nog weg. Na de Grand Prix van Spanje werd er niet meer gewonnen, waardoor de reeks zonder zeges nu op zes staat. Dat is sinds 2020 niet meer gebeurd. Alles en iedereen binnen Red Bull wordt continu door Max Verstappen op scherp gezet, maar dat levert nog weinig op. Voormalig wereldkampioen Mika Häkkinen ziet Verstappen langzamerhand ook mentaal last krijgt van de hele situatie bij zijn werkgever.

"Ik had altijd het idee dat hij meer risico's nam dan de rest. Hij had de mentaliteit van 'ik moet winnen'. Dit jaar zie ik een omslag daarin", vertelt de Fin in zijn videocolumn bij Unibet. "Het gaat dan niet per se om zijn performance, maar [om] het persoonlijke. Om successen te boeken heb je het team, de auto en je eigen commitment en discipline nodig. Dan win je races. Dit seizoen is Max aan het worstelen. Natuurlijk begon het goed met een paar overwinningen, maar volgens mij was het duidelijk dat zijn succesvolle reeks niet door kon blijven gaan. Dat kon niet vanwege de politiek en conflicten [binnen het team], en [het gebrek] aan hulp van zijn teamgenoot. Deze dingen hielpen niet het team in een positieve manier verder, en dat heeft invloed op Max."

Het is volgens Häkkinen niet gek dat Verstappen door alle randzaken afgeleid is geraakt. "De coureur moet altijd mentale ruimte hebben om te kunnen focussen op het racen, op het fit zijn, op zijn mentale kracht", legt de 55-jarige ex-coureur uit. "Het team heeft nu deze problemen en de topontwerper Adrian Newey is vetrokken. Al deze dingen hebben natuurlijk zijn invloed op de performance van Max. Dat is duidelijk. En nu zien we ook nog dat de ontwikkeling van de auto stilstaat, zeker vergeleken met de andere teams."