Hakkinen over Max Verstappen, het drama bij Ferrari en de Mercedes-tactiek

Na een masterclass in de Belgische Ardennen, was Mika Hakkinen ook op Circuit Zandvoort onder de indruk van Max Verstappen. De Finse wereldkampioen zag een strategisch spel, waarbij Hakkinen met name het zelfvertrouwen van Red Bull Racing roemt. "Het leek een eenvoudige overwinning voor Max, maar het was in feite een heel tactische race dankzij de beide neutralisaties. Het was moedig om hem bij de tweede safety car op softs te zetten", zegt Hakkinen in zijn column voor Unibet. "Normaal geef je je baanpositie niet weg aan Mercedes. Red Bull heeft echter zoveel vertrouwen in hun strategische keuzes. Ze wisten dat Max de snelheid en vaardigheid had om de leiding terug te pakken."

Verstappen deelde ook in Nederland een dreun uit aan de concurrentie. De Red Bull-coureur won in de duinen zijn vierde opeenvolgende race. Met tien F1-overwinningen dit jaar stevent hij op een nieuw record af van meeste aantal zeges in een enkel seizoen. Dat is met dertien stuks momenteel in handen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Met deze winst breidde hij zijn voorsprong in de titelstand uit naar 109 punten. "Max en Red Bull zijn nu echt op weg naar beide wereldtitels", vervolgt de kampioen van 1998 en 1999. "Max leidt met 109 punten voorsprong! Ze zijn snel en consistent. Dat is een bepaalde zelfverzekerdheid die je als wereldkampioenen moet bezitten. Ik verwacht overigens wel dat Mercedes en Ferrari snel gaan zijn in Italië, maar op dit moment is Max the man to beat."

Ferrari stelde opnieuw teleur. De F1-75 beschikte simpelweg niet over de verwachte race pace, maar ook in de pitlane waren de Italianen opnieuw niet opperbest. "Ze kwalificeerden prima, maar hadden geen snelheid in de race en de pitstop van Carlos Sainz was beschamend", gaat hij verder. "Ik weet dat Mattia Binotto ook op tv over een drama sprak. Het is echter niet de eerste keer. Mattia weet dat op zoveel vlakken verbeterd moet worden om in 2023 of 2024 voor de titel te kunnen gaan."

Mercedes had geen keus

Na afloop van de Dutch Grand Prix was ook de strategie van Mercedes een hot topic. Lewis Hamilton werd in de laatste neutralisatie buitengehouden op mediums, terwijl George Russell op eigen initiatief naar gebruikte softs switchte. Hakkinen stelt dat Mercedes geen keus had. "Als ze beide auto's buiten lieten, dan had Max ze allebei ingehaald en was Charles waarschijnlijk tweede geworden. Bij het laten stoppen van beide wagens kreeg Max de leidende positie in de schoot geworpen. Het splitten van de strategie was de enige manier om alle opties te proberen. Het was overigens wel goed om te zien dat Mercedes competitiever was. Fijn om positieve geluiden te horen van zowel George als Lewis."

Hoewel de titelstrijd een gelopen race lijkt, is het achter Verstappen groot vuurwerk. Hakkinen stipt terecht aan dat daar de verschillen ontzettend klein zijn. "De strijd voor de tweede positie vind ik echt tof om te zien. Charles en Sergio staan nu allebei precies op 201 punten, terwijl George daar maar 13 punten achterstaat. Een overwinning voor Carlos brengt ook hem terug in die strijd. Ik denk dat we in de komende Grands Prix prachtige gevechten gaan zien tussen deze vier."

Video: Een samenvatting van de Dutch Grand Prix 2022