Hakkinen en Brundle zien Perez niet om F1-titel meestrijden

Een jaar geleden begon Sergio Perez bij Red Bull Racing aan een nieuw avontuur, nadat hij zeven seizoenen voor Racing Point/Force India in de Formule 1 had gereden. De Mexicaan had enkele races nodig om zijn draai te vinden bij het team uit Milton Keynes, maar won vervolgens de Grand Prix van Azerbeidzjan - na een klapband van teamgenoot Max Verstappen - en eindigde een race later in Frankrijk opnieuw op het podium. De rest van het seizoen verliep met de nodige ups en downs, maar Perez heeft er vertrouwen in dat hij tijdens zijn tweede jaar bij Red Bull op meer regelmatige basis voorin mee kan doen en zodoende ook voor de wereldtitel kan gaan.

“Hij is snel, daar bestaat geen enkele twijfel over”, zegt tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen in een video voor online wedkantoor Unibet, waar hij als ambassadeur aan verbonden is. “Hij is een fantastische rijder, maar ik zie in hem niet de eigenschappen van een winnaar. Hij is snel, maar kijkend naar het totaalplaatje denk ik niet dat hij het in zich heeft om wereldkampioen te worden.”

Martin Brundle is dezelfde mening toegedaan. “Om heel eerlijk te zijn zie ik hem over een heel seizoen genomen niet vooraan meedoen”, vertelt de analist van Sky Sports F1, dat dit jaar ook weer alle races live uitzendt, aan onder andere Motorsport.com. “Hij zit niet op hetzelfde niveau als Lewis en Max. Maar dat zit niemand op dit moment. Ik denk dat het eerder nog de vraag is of George Russell en de beide Ferrari-coureurs op dat niveau kunnen komen. Over een heel seizoen genomen kun je je geld echter beter inzetten op Max of Lewis, totdat iemand anders duidelijk heeft laten zien ook kampioensmateriaal te zijn. Maar als je kijkt naar het aantal punten dat Sergio vorig jaar heeft behaald en dat vergelijkt met het aantal van Max, en kijkt naar het aantal punten dat Valtteri gedurende zijn vijf seizoenen bij Mercedes heeft gescoord en dat naast het aantal van Lewis legt, dan vertelt dat het hele verhaal, toch? Max en Lewis zijn een klasse apart.”