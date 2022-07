Na een moeizame eerste fase van het jaar, met veel incidenten en torenhoge schadeposten, heeft Mick Schumacher de smaak te pakken. De 23-jarige Haas-coureur scoorde in Groot-Brittannië de eerste Formule 1-punten uit zijn loopbaan. Op de Red Bull Ring liet hij nogmaals zien uit het juiste racehout te zijn gesneden. In de sprintrace op zaterdag maakte hij het zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton uitermate lastig, op zondag excelleerde hij met de zesde positie. Na maandenlange geruchten over zijn toekomst lijkt Schumacher zich nu eindelijk echt te hebben bewezen. Dit tot grote vreugde van Mika Hakkinen.

“Ik was erg blij om Mick Schumacher weer een sterke race te zien rijden en op P6 te zien eindigen, twee plaatsen voor zijn ervaren teamgenoot Kevin Magnussen”, schrijft de tweevoudig wereldkampioen in zijn column voor Unibet. “Mick krijgt veel aandacht door de reputatie van zijn vader, en dat brengt druk met zich mee. Hij is echter een zeer rustige, volwassen jongeman en hij krijgt overduidelijk steeds meer vertrouwen in zichzelf en in zijn auto.”

Volgens de tweevoudig wereldkampioen kan Schumacher een mooie toekomst tegemoet zien, ook al is zijn weg naar de top minder snel verlopen dan bij enkele van zijn collega’s. “Vorig seizoen was zijn eerste in F1, een jaar om te leren terwijl Haas geen competitieve wagen had. Dit jaar kunnen we zien dat het team goede progressie heeft geboekt met de nieuwe auto en de reglementen. Daardoor heeft Mick de kans om zijn ware kwaliteiten te etaleren. En vergeet niet: Mick is pas 23 jaar oud. Niet iedereen is als Max, Charles en die andere jonge, ontzettend getalenteerde rijders die op die leeftijd al klaar zijn om te winnen. Ik was dat in elk geval nog niet."

Video: Fraai gevecht tussen Mick Schumacher en Lewis Hamilton op de Red Bull Ring