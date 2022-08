Hakkinen looft Verstappen en Red Bull: “Zeer indrukwekkende zege”

Inhalen op de krappe Hungaroring onmogelijk? Max Verstappen bewees afgelopen zondag dat het wel degelijk mogelijk is. De Red Bull F1-coureur klom vanaf de tiende plaats op naar de leiding en boekte een indrukwekkende zege. Pas voor de vierde maal in de historie van de Grand Prix op de Hongaarse omloop won een rijder die buiten de top-vier gestart was. Ondanks de problemen in de kwalificatie raakte Red Bull Racing niet in paniek en werd er met een tactisch sterke strategie een weg naar voren gevonden. Mika Hakkinen is onder de indruk.

“Dit was opnieuw een race die bewijst hoe competitief de Formule 1 op dit moment is”, schrijft de tweevoudig Formule 1-kampioen in zijn column voor Unibet. “Uiteraard beschikt Max Verstappen over de snelste, meest consistente auto. Het grotere plaatje van zondag is dat Russell, Leclerc, Sainz en Hamilton op een zeker moment aan de leiding reden. De manier waarop de auto’s elkaar met de nieuwe reglementen kunnen volgen, is zeer positief. Er gebeurde zoveel, drie of vier coureurs hadden deze race kunnen winnen.”

Uiteindelijk kwamen Red Bull Racing en Verstappen toch weer bovendrijven, ondanks een spin van de Nederlander. Hakkinen heeft niets dan lof voor het optreden: “De zege van Max was zeer indrukwekkend. Hij moest vanaf de tiende plaats komen en zich door het verkeer een weg naar voren banen. Hij deed alles wat hij moest doen en het team gaf hem de juiste strategie. Zo’n overwinning laat zien hoeveel vertrouwen Max heeft in zichzelf en in de auto. Zelfs als er problemen zijn, raken ze niet in paniek, ze focussen zich puur op het oplossen ervan.”

