Voorafgaand aan de derde vrije training maakte Williams bekend dat Alexander Albon wegens blindedarmontsteking niet deel kon nemen aan de GP van Italië. De Thai zou op Monza vervangen worden door Nyck de Vries, die zo onverwachts zijn F1-debuut mocht maken. Hij kwalificeerde zich later die dag op de dertiende positie en schoof door enkele gridstraffen op naar de achtste startplek. Weinigen hadden echter verwacht dat de Fries zich zondagmiddag zou handhaven in de top-tien. Mika Hakkinen was een van hen, maar De Vries slaagde erin om het ongelijk van de F1-wereldkampioen van 1998 en 1999 te bewijzen door knap negende te worden.

"Ik vind dit een geweldige prestatie", steekt Hakkinen in zijn column voor Unibet de loftrompet over De Vries, die tijdens de eerste training in Italië nog voor Aston Martin reed. "Het is nooit makkelijk om in een andere auto te stappen, laat staan in de loop van het raceweekend. Op deze manier je debuut te maken door in één weekend voor twee teams te rijden, is simpelweg briljant. We verwachtten dat hij gedurende de race terug zou vallen omdat de Williams niet echt competitief is, maar hij heeft het heel goed gedaan, voorkwam het maken van fouten en leverde een zeer solide resultaat. Plotseling heeft Nederland twee F1-coureurs die goed presteren!"

Begrip voor onvrede fans over finish achter safety car

Daarmee verwijst Hakkinen naast De Vries ook naar Max Verstappen, die in Monza zijn vijfde opeenvolgende zege boekte. Het Nederlandse tweetal hoefde zich in de slotfase van de race niet meer te verdedigen, nadat Daniel Ricciardo tussen de Lesmo's was stilgevallen en daarmee een safety car veroorzaakte. Tot onvrede van vele toeschouwers duurde het lang voordat de McLaren geborgen was, waardoor de race achter de safety car eindigde. Hakkinen toont daar wel begrip voor, maar tegelijkertijd ziet hij de noodzaak dat het belang van de veiligheid boven alles gaat.

"Het was heel teleurstellend voor de fans en televisiekijkers dat de race achter de safety car eindigde. De FIA moet echter de veiligheid voorop zetten en de marshals bij de auto van Daniel Ricciardo moesten beschermd worden, dus dat was het belangrijkste", aldus Hakkinen. Het zou geweldig zijn om manieren te vinden om zo'n einde in de toekomst te voorkomen, maar alles moet op een manier gedaan worden waarin balans wordt gevonden tussen een vermakelijke race en het garanderen van de veiligheid van alle betrokkenen. Soms zijn deze beslissingen heel lastig, maar ik kan de teleurstelling van het achter de safety car uitrijden van de laatste ronden wel begrijpen."

