Hakkinen: “Hamilton en Verstappen perfecte ambassadeurs voor F1”

Max Verstappen veroverde in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De coureur van Red Bull Racing leek lang achter het net te vissen, maar na een late safety car-fase ging hij in de laatste ronde van de race voorbij aan Lewis Hamilton. Daarmee besliste hij de strijd om het kampioenschap in zijn voordeel. De manier waarop zowel Verstappen als Hamilton na die krankzinnige slotfase reageerde richting de concurrent, kan op lof van Mika Hakkinen rekenen. “Max Verstappen en Lewis Hamilton leken allebei compleet geschokt, hoewel hun uitspraken na de race geweldig waren om te horen. Het zijn perfecte ambassadeurs voor de sport”, vertelde hij in zijn vaste column voor Unibet.

Hakkinen vindt dat Verstappen zijn wereldtitel verdiend heeft. “Ik denk dat Red Bull Honda geweldig werk heeft geleverd door de strijd met Mercedes aan te gaan. De wereldtitel van Max is ook verdiend. Lewis liep een buitengewone achtste wereldtitel mis met de kleinst mogelijke marge. Het feit dat hij en Valtteri Bottas het constructeurskampioenschap hebben gewonnen, geeft wat balans”, concludeert de wereldkampioen van 1998 en 1999. Ook de strijd van Hamilton mag er in zijn ogen zijn. “Dit was het spannendst mogelijke gevecht, een seizoen dat lang richting Red Bull leek te gaan tot Lewis richting het einde van het seizoen ging pushen. Zijn zeges in Brazilië, Qatar en Saudi-Arabië lieten zien waarom hij een ster is. Ik denk echt dat hij het team beter heeft gemaakt.”

Finish achter safety car zou 'anticlimax' zijn

Het kampioenschap kreeg een controversieel einde met protesten van Mercedes tegen de uitslag van de race in Abu Dhabi. Met name de manier waarop de safety car-fase en de herstart verliepen, zijn onderwerp van discussie geworden. Hakkinen is het in ieder geval met de wedstrijdleiding eens om niet achter de safety car te eindigen. “Deed wedstrijdleider Michael Masi het juiste door het einde van de safety car-fase te versnellen, de auto’s tussen Max en Lewis weg te halen en een race over één ronde op te zetten? Ik denk dat het veel vervelender was geweest als dit wereldkampioenschap achter de safety car was geëindigd. Dat was echt een anticlimax geweest.”

Hakkinen benadrukt dat de wedstrijdleider altijd de lastige taak heeft om de balans te vinden tussen het garanderen van de veiligheid en het door laten racen. Op dat vlak heeft Masi prima werk geleverd. “Kijkend naar het resultaat qua veiligheid en het promoten van racen, heeft Michael zijn werk gedaan”, aldus de Fin, die weinig hoop ziet voor Mercedes als dat team doorzet met het beroep tegen de beslissingen van de stewards. “Als Mercedes besluit te protesteren tegen het resultaat van de race en het WK voor coureurs, dan worden de gemaakte beslissingen en de toepassing van de regels tot in detail bekeken. Ik geloof niet dat het resultaat gaat veranderen.”

