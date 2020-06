Hakkinen voorspelt lastige tijd Sainz: "Ferrari is compleet anders"

"Wat Sainz samen met Norris bij McLaren heeft gedaan, is echt prachtig. Ze brachten een goede sfeer in het team en hebben ook goed werk verricht. Maar bij Ferrari zal het anders worden", trapt Hakkinen af in de podcast van Unibet. De toon is daarmee gezet. The Flying Finn moet nog zien of Sainz junior een glansrijke tijd tegemoet gaat in Maranello. "Ik zal niet meteen zeggen dat het niet gaat werken, maar nu moet hij echt leveren. Nu moet hij zijn ware talent en zijn potentie laten zien. Anders wordt het verschrikkelijk lastig. Dat geldt natuurlijk voor iedere coureur in ieder team, maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat Ferrari niet het makkelijkste team is."

Van 'mogen' bij McLaren wordt het 'moeten' bij Ferrari. Niet in de laatste plaats omdat de druk bij de Scuderia altijd vol op de ketel staat. "Carlos moet in alle aspecten extreem professioneel zijn. Je gaat immers niet naar Ferrari om te leren, je moet daar meteen volle bak leveren. Niet alleen qua rondetijden op het circuit, maar ook achter de schermen. Je moet daarvoor zelfvertrouwen hebben, veel kennis hebben en ook precies weten wat er van je wordt gevraagd. Als één van die dingen ontbreekt, dan wordt je meteen gekruisigd. En dat is ook normaal bij een topteam."

In dat opzicht zal het een hele omschakeling worden voor de jonge Spanjaard, zo voorspelt Hakkinen. "Ik weet dat Carlos een geweldige vent is, maar Ferrari is echt een heel ander team dan McLaren. Bij McLaren is het allemaal vriendelijk en voel je jezelf al snel comfortabel, maar als er binnen Ferrari geen duidelijke communicatie is dan gaat het mis." Die communicatie is volgens Hakkinen cruciaal, kijk maar naar de tijd van Michael Schumacher waarin het allemaal wel volgens plan verliep bij het Italiaanse merk. "Druk was er toen ook wel. Er staat altijd druk op Ferrari, maar daar valt best wel mee om te gaan. Dat hebben we in het verleden gezien en dat kan in de toekomst nog steeds. Maar daarvoor heb je de goede mensen nodig, met Ross, Jean en Michael had je echt een sterke drie-eenheid."

Vertrek Vettel komt niet als een verrassing

Voor Sebastian Vettel lagen de kaarten heel anders geschud, het vertrouwen is er niet meer. De wegen van de Duitser en Ferrari scheiden zelfs na dit seizoen. Voor Hakkinen kwam dat bericht niet meer als een schok. "Sebastian is in de afgelopen jaren behoorlijk bekritiseerd. En ik denk dat al die kritiek invloed heeft op zijn motivatie. Doordat hij als viervoudig wereldkampioen voortdurend wordt bekritiseerd en doordat hij ook persoonlijke fouten maakt, kan hij zich niet meer volledig concentreren op het rijden. Mede daardoor komt zijn vertrek niet als een verrassing voor mij."

Ondanks deze domper ziet Hakkinen Vettel nog wel graag doorgaan in de Formule 1. Daarvoor heeft de kampioen van 1998 en 1999 één advies: "Ga op social media. Ik ken Sebastian en hij is een hele aardige jongen, echt heel aardig. Ik vind alleen dat hij dat meer moet laten zien via social media. Daar kan hij tonen wie hij echt is. In de paddock kan dat onmogelijk, dat moet dus via andere kanalen en ook in een andere omgeving. Dus als ik Sebastian was, zou ik me alsnog vol op social media storten. Ook om een nieuwe impuls in zijn hoofd te krijgen, om te kunnen zien hoeveel mensen hem nog steeds waarderen. Want momenteel krijgt hij in de paddock alleen maar negativiteit over zich heen. En al die negativiteit heeft ontegenzeggelijk invloed op zijn prestaties."

VIDEO: De weg die Carlos Sainz heeft afgelegd om bij Ferrari te komen